باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از یک ماه است که سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شده است و تولید و تأمین زنجیره غذایی و مدیریت هزینه‌های تولید و کمک به تنظیم بازار محصولات اساسی، یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است که برنامه‌ها و اقدامات متعددی را هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی می‌طلبد.

محمّدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه «صف اوّل»، درمورد مطالبات گندمکاران و وضعیت بازار محصولات کشاورزی گفت: در برنامه هفتم تقریباً حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست به طور ویژه این موضوع را بررس کردیم که اگر دستگاه اجرا به خوبی عمل کند حتماً اتفاق‌های خوبی به وجود می‌آید؛ به طوری‌که هم بهره‌بردار و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده راضی خواهند بود.

عسکری ادامه داد: پس از حدود ۴-۳ سال، قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید را با ۱۲ ماده تصویب کردیم و تقریباً همه مسیر‌ها را هموار کردیم و قانون بسیار خوب دیگری که تصویب شد تحت عنوان شورای قیمت‌گذاری بود که این شورا تقریباً شامل افراد تأثیرگذار در آن بود که بتوانند تصمیم‌های منطقی بگیرند و به تعبیری، این قانون بستر را مهیا می‌کند که به جای این که تصمیم گیری از بالا به پایین باشد بالعکس باشد.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: ما گفته‌ایم که پایان تیرماه هر سال به ویژه برای محصولات استراتژیک و به طور خاص، گندم در این تاریخ قیمت آن مشخص شود. زیرا قبل از مهرماه که کشت گندم در مناطق مختلف شروع می‌شود بهره‌بردار بتواند تصمیم بگیرد برای این که کشت را انجام دهد یا خیر؟! امّا در حال حاضر، با وجود این که مکاتبات زیادی داشته‌ایم این کار انجام نشده است ضمن این که در شرایط فعلی جنگ که موضوع محاصره وجود دارد حتماً باید محصول استراتژیکی مثل گندم را با دقت دنبال کنیم و وزارت جهاد کشاورزی موظف است که جلسات را برگزار کند و برای مشخص شدن قیمت گندم تعیین تکلیف کند.

عسکری ادامه داد: امنیت غذایی یکی از موضوعات جدی کشور ماست و بر اساس آن، اگر دستگاه اجرا به خوبی قانون را اجرا کند اتفاق‌های خوبی به وجود می‌آید و در بودجه سال ۱۴۰۵، تقریباً ۵۰۴ همت برای خرید گندم؛ به ازای هر کیلو نزدیک ۵۰ هزار تومان اختصاص دادیم و ۵۰۴ همت برای حدود ۱۲ و نیم میلیون تن گندم بوده است و حدود ۸ و نیم میلیون تن گندم داخلی خریداری شد و بر اساس گفته‌های وزیر جهاد کشاورزی و معاونین او، بین ۱۴ و نیم – ۱۴ میلیون تن گندم خواهیم داشت.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس مطرح کرد: در همه دنیا، وقتی کشاورز گندم خود را تولید می‌کند بر اساس قانون، دولت موظف است که این گندم را خریداری کرده و پول آن را به موقع پرداخت کند. زیرا بهره‌بردار می‌خواهد به موقع کشت بعدی را انجام دهد و برای این منظور باید نهاده خریداری کند و باید نقدینگی داشته باشد.

در شرایط فعلی که جنگی است و محاصره هستیم به دلیل ظرفیت‌هایی که داریم نباید دغدغه تأمین گندم را داشته باشیم و به دلیل این که حدود ۵ و نیم – ۵ میلیون تن گندم خریداری نشد بهره‌بردار، آن را ذخیره کرد و یا این مقدار قاچاق شد و یا این که برای خوراک دام مصرف شد و وقتی از نظر اقتصادی، این موارد را ارزیابی می‌کنیم متوجه می‌شویم که خطرناک است. زیرا شاید شرایط جنگ به صورتی پیش رفت که با چالش رو به رو شویم.

عسکری افزود: باید تأمین یک ساله گندم را برای تأمین آرد کشور داشته باشیم. امّا اگر سازمان‌های متولی قانون را رعایت کنند حتماً اتفاق‌های خوبی به وجود می‌آید. به دلیل این که در سال گذشته، وقتی دولت به تعهدات خود عمل نکرد و به موقع، پول گندم را پرداخت نکرد، بسیاری از بهره‌برداران به جای کاشت گندم، به سمت کشت محصولات دیگر سوق پیدا کردند و نارضایتی بهره‌برداران و نبود تعهد وزارت جهاد کشاورزی دست به دست هم داده‌اند و باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده‌اند.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: دولت باید حدود ۲۲ میلیون تن نهاده دامی برای تولید پروتئین سفید و قرمز تأمین کند و در برنامه هفتم توسعه بر اساس سنجه‌ها، باید این نهاده‌ها تولید شوند تا به میزان مطلوبی برسند و با وجود این که ۳ سال از برنامه گذشته است متأسفانه، عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارند و دلیل این که میزان سوخت بخش کشاورزی با مشکلاتی همراه خواهد بود سوءمدیریت است و باید برای امنیت غذایی، به این نکات توجه شود.