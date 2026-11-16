باشگاه خبرنگاران جوان، هوای هرمزگان در روز‌های آینده رنگ‌وبوی زمستانی‌تری به خود می‌گیرد. دیشب هم دمای حاجی آباد به حدود ۵ درجه رسید.

دمای هوا در بندرعباس نیز به ۱۶ درجه رسید و بسیاری از کولر‌های خانگی خاموش شد.

مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان از تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان، به‌ویژه شهرستان حاجی‌آباد، تا پایان هفته خبر داد.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، دمای کمینه در مناطق شمالی و ارتفاعات استان از بامداد دوشنبه ۲۵ آبان تا جمعه ۲۹ آبان، بین ۳ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد.

بیشترین اثر این تغییرات در ساعات پایانی شب و اوایل صبح خواهد بود و ساکنان مناطق سردسیر استان هوای خنک‌تری را تجربه می‌کنند.

هواشناسی همچنین درباره احتمال تنش دمایی در بخش کشاورزی هشدار داده و از کشاورزان و گلخانه‌داران خواسته است برای محافظت از محصولات خود تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

این کاهش دما در حالی پیش‌بینی شده است که مناطق جنوبی و ساحلی استان همچنان شرایط دمایی متفاوتی نسبت به مناطق مرتفع و شمالی خواهند داشت.