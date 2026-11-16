باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در شرایطی که کیفیت و پایداری ارتباطات به یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع تبدیل شده است، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در لرستان به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که از دسترسی به اینترنت پرسرعت در مناطق شهری و روستایی تا رفع نقاط کور آنتن‌دهی در جاده‌ها، نوسازی شبکه‌های فرسوده تلفن ثابت و بهبود خدمات ارتباطی را در بر می‌گیرد.

نخستین مرکز داده غرب کشور در خرم‌آباد احداث می‌شود؟

یکی از خبرهای مهم مطرح‌شده از سوی مدیرعامل مخابرات لرستان، پیگیری احداث نخستین مرکز داده غرب کشور در خرم‌آباد بود.

شمسی‌فر در این‌باره گفت: اقدامات اولیه برای اجرای این پروژه انجام شده و مجوزهای اساسی آن نیز اخذ شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن مقدمات لازم، عملیات اجرایی این مرکز داده با سرعت بیشتری دنبال شود.

احداث چنین مرکزی می‌تواند ظرفیت زیرساختی استان را در حوزه میزبانی داده، خدمات دیجیتال و پشتیبانی از فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات افزایش دهد؛ هرچند تحقق این هدف به تکمیل مراحل اجرایی و بهره‌برداری از پروژه وابسته است.

پوشش تلفن همراه در شهرهای لرستان به بیش از ۹۶ درصد رسید

مدیرعامل مخابرات لرستان با اشاره به وضعیت پوشش تلفن همراه در شهرهای استان گفت: در حوزه توسعه زیرساخت‌های تلفن همراه و گسترش فناوری‌های ارتباطی نسل سوم و چهارم، اقدامات مناسبی انجام شده و میزان پوشش و رضایتمندی در سطح شهرهای استان به حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد رسیده است.

وی البته وجود نقاط کور و ضعف آنتن‌دهی در برخی مناطق شهری را تأیید کرد و افزود: در بعضی نقاط، به دلیل توسعه افقی و عمودی شهرها، نیاز به ایجاد سایت‌های جدید تلفن همراه وجود دارد، اما گاهی ممانعت‌های مردمی مانع اجرای این پروژه‌ها می‌شود.

شمسی‌فر با تأکید بر اینکه نگرانی درباره آثار زیان‌بار دکل‌های مخابراتی نباید مانع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شود، تصریح کرد: سایت‌های تلفن همراه تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مراجع بهداشتی و نظارتی قرار دارند و بر اساس اظهارات وی، تاکنون مستندات علمی معتبری مبنی بر نگرانی‌های مطرح‌شده درباره فعالیت این سایت‌ها ارائه نشده است