وزارت خارجه چین اعلام کرد رؤسای جمهور چین، آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در شهر شنژن دیدار و نشست سه‌جانبه برگزار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه تأیید کرد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور اواخر هفته جاری میزبان نشست سه‌جانبه با همتایان آمریکایی و روس خود خواهد بود.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، شی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه در شهر شنژن و در حاشیه سی‌وسومین نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) دیدار خواهند کرد.

وزارت خارجه چین هنوز جزئیاتی درباره موضوعات مورد گفت‌وگوی سه طرف منتشر نکرده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز شنبه برگزاری این نشست سه‌جانبه در روز پنجشنبه را تأیید کرده بود. کاخ سفید نیز روز جمعه این دیدار را تأیید کرد.

اولیویا ولز، معاون سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در گفت‌وگویی تلفنی با خبرنگاران اعلام کرد که ترامپ در این دیدار از جمله درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای در جهان گفت‌و‌گو خواهد کرد؛ موضوعی که به گفته او، ترامپ گسترش آن را بسیار خطرناک می‌داند.

ولز افزود ترامپ همچنین قرار است بعدازظهر پنجشنبه پیش از پایان سفر خود به چین، دیداری دوجانبه و ضیافت کاری ناهار با شی جین‌پینگ داشته باشد و سپس در نشست سه‌جانبه شرکت کند.

نشست سران اپک قرار است روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) برگزار شود.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه ماه گذشته گفته بود مسکو و واشنگتن درباره برگزاری دیدار دوجانبه جداگانه میان پوتین و ترامپ در حاشیه این نشست به توافق نرسیده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، دونالد ترامپ ، شی جین پینگ
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