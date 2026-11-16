باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علی خشایارفرد، تهیه‌کننده برنامه «سرآشپز» درباره فصل پنجم این برنامه که با محوریت نان و شیرینی و دسر روانه آنتن خواهد شد، گفت: نان و شیرینی و دسر محور اصلی فصل پنجم برنامه «سرآشپز» است، که با حضور ۱۵ شرکت‌کننده برگزار می‌شود. پیمان طالبی مجری برنامه و داوران نیز همچنان حضور دارند.

خشایارفرد ادامه داد: از آنجایی که حوزه تخصصی داوران آشپزی است و هر سه نفر آنها در یک زمینه نان، شیرینی و دسر تخصص دارند، ما بنا به استقبال مردم و نظرسنجی مردمی داوران را تغییر نداده‌ایم. از پنج‌شنبه آینده فصل جدید برنامه «سرآشپز» شروع خواهد شد و روز‌های پخش برنامه پنج‌شنبه‌ها و جمعه ساعت ۲۲:۳۰ خواهد بود.

تهیه‌کننده برنامه «سرآشپز» با بیان اینکه در حوزه نان و شیرینی بانوان حضور پررنگ‌تری دارند، افزود: تقریباً بین ۷۵ تا ۸۰ درصد متقاضیان را خانم‌ها دربرمی‌گیرد. قطعاً در برنامه نان و شیرینی و دسرِ ایرانی اولویتمان است، اما بخاطر تنوع‌های موجود به نان و شیرینی و دسرِ کشور‌های دیگر هم می‌پردازیم. از طرفی، شرکت‌کنندگان همچنان در سه بخش آشپزی صنعتی، آشپزی خانگی و آشپزی فضای مجازی حضور دارند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر برنامه «سرآشپز» بخواهد ادامه پیدا کند، همچنان به سمت تخصصی شدن حرکت می‌کند؟ گفت: برای فصل‌های آتی چندین ایده داریم، که باید منتظر ماند تا به مرحله اجرایی برسد. از طرفی، داوران در اتاق فکر برنامه حضور دارند و مشورت می‌دهند. تیم طراحی برنامه یک تیم چند نفره است، که شامل کارگردان هنری، تهیه‌کننده، سردبیر، داوران و... می‌شود.

خشایارفرد از استقبال بی‌نظیر مخاطبان گفت و بیان کرد: از ۱۸ ماه پیش که ایده برنامه «سرآشپز» شکل گرفت و تا امروز که چهار فصل از برنامه را پشت‌سر گذاشته‌ایم، برنامه با استقبال بی‌نظیری مواجه شد. این استقبال مخاطبان هم بر اساس نظرسنجی تلویزیون و آمار‌های تلوبیون است. بنا به استقبال مخاطبان قرار است این برنامه چند فصل دیگر هم داشته باشد. طبق آمار تلوبیون مجموع بازدید‌ها برای ۶۰ قسمت، بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تماشا بوده است.

این تهیه‌کننده در واکنش به رقابت با وی‌او‌دی‌ها و تولید برنامه‌های آشپزی در نمایش خانگی توضیح داد: ما از همان ابتدا مطمئن بوده‌ایم کارمان را اصولی آغاز کرده‌ایم. ما هیچ‌وقت خودمان را در مقام قیاس با هیچ برنامه‌ای قرار نداده‌ایم.

وی در بخش دیگر گفت‌و‌گو به حضور سرزده حاج محمود کریمی برای بازدید از برنامه «سرآشپز» اشاره کرد و گفت: ایشان خودشان با برنامه تماس گرفتند و گفتند می‌خواهند برای عرض خداقوت به تیم تولید برنامه و داوران حضور داشته باشند. حاج محمود کریمی تعریف می‌کرد که ایشان به همراه خانواده به مدت یک ساعت تلفن همراهشان را کنار می‌گذارند و برنامه را تماشا می‌کنند.

خشایارفرد با تاکید بر اینکه علاوه‌بر موضوع آشپزی بحث‌های اعتقادی مانند غذای نذری و... در برنامه گنجانده شده، بیان کرد: همیشه به این مباحث اعتقادی به طور مفصل می‌پردازیم و بازخورد مثبت گرفته‌ایم.

تهیه‌کننده برنامه «سرآشپز» در واکنش به چالش‌های هر قسمت برنامه مانند آشپزی شرکت‌کنندگان برای برخی چهره‌های هنری و ورزشی گفت: در این ۶۰ قسمت هیچ زمان چالش تکراری برای شرکت‌کنندگان در نظر نگرفته‌ایم و هر کدام از قسمت‌ها همراه با ایده جدید بوده است. برای نمونه، شرکت‌کنندگان باید یک غذا را بر اساس چند طعم مختلف ارائه می‌دادند و یا در مواردی باید غذا را بر اساس یک قیمت می‌پختند. در فصل‌های گذشته، هیچ قسمتی غذای تکراری نداشته‌ایم و هر قسمت ایده جداگانه داشته است. حتی پختن غذا برای کودکان را داشته‌ایم؛ اینکه تزئین آن باید به گونه‌ای باشد که کودک آن را دوست داشته باشد.

گفتنی است برنامه «سرآشپز» یک مسابقه متفاوت و چالشی در حوزه آشپزی است، که با تهیه‌کنندگی علی خشایارفرد و سید پوریا ملک‌آبادی تولید شده است.