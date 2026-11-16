باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس راه طبس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، نوجوان ۱۴ ساله‌ای را که هدایت یک دستگاه کشنده ولوو را بدون داشتن گواهینامه بر عهده داشت، شناسایی و متوقف کردند.

او افزود: با توجه به حساسیت موضوع و تبعات جبران‌ناپذیر آن، نوجوان بدون گواهینامه به همراه راننده اصلی تریلی با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کاظمی بیان کرد: در اختیار گذاشتن خودرو به افراد فاقد گواهینامه، تنها یک سهل‌انگاری ساده نیست، بلکه به معنای پذیرش تمام تبعات سنگین حقوقی و کیفری حوادث احتمالی است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی تصریح کرد: قانون در برابر امنیت عمومی مماشات نمی‌کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما