گاز پیک نیک روشن بالکن طبقه چهارم ساختمانی در پستک گلسار رشت را دیشب به آتش کشید، ۱۱ آتش‌نشان با اعزام به محل حادثه، آتش سوزی را مهار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شب گذشته وقوع آتش سوزی در بالکن طبقه چهارم ساختمانی در پستک گلسار گزارش شد که ۳ دستگاه خودروی آتش نشانی به همراه ۱۱ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

شعله‌های آتش گاز پیک نیک روشن در بالکن مقداری از سقف کاذب پشت بام را هم در برگرفته بود که سریعا توسط تیم آتش نشانان مهار شد.

طبخ غذا و رسیدن شعله به اجسام قابل اشتعال داخل بالکن موجبات بروز حادثه را فراهم داشت.

آتش در بالکن مهار شد و به خانه و پشت بام آسیبی نرسید، اما مالک به واسطه تلاش نافرجام برای مهار آتش از ناحیه پا دچار آسیب جزیی شد.

مهار آتش سوزی در بالکن طبقه چهارم ساختمانی در رشت

مهار آتش سوزی در بالکن طبقه چهارم ساختمانی در رشت

برچسب ها: آتش نشانی رشت ، آتش سوزی خانه
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