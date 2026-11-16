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چرا دقایق ابتدایی سکته مغزی حیاتی است؟ + فیلم

در سکته مغزی، هرچه درمان سریع‌تر آغاز شود، احتمال آسیب غیرقابل‌برگشت به بافت مغز کمتر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با بسته شدن شریان مغزی، بخش مرکزی ناحیه‌ای که خون‌رسانی آن مختل شده، در فاصله چند دقیقه تا نیم ساعت از بین می‌رود؛ اما بافت بزرگ‌تری در اطراف آن همچنان زنده است و با خون‌رسانی محدود از مسیرهای دیگر به فعالیت ادامه می‌دهد. این وضعیت پایدار نیست و بدون درمان، این بخش نیز به‌تدریج آسیب می‌بیند.

درمان حاد با هدف باز کردن شریان مسدودشده انجام می‌شود. هرچه این مداخله زودتر صورت بگیرد، بخش بیشتری از بافت مغز که هنوز از بین نرفته حفظ می‌شود و احتمال آسیب دائمی و مشکلاتی که می‌توانند تا پایان عمر همراه بیمار باشند، کاهش می‌یابد.

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