باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کریمی اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و بروز مشکلات ناشی از گل‌آلودگی منابع آب، بازدید میدانی مشترکی با حضور نمایندگان شیلات، دامپزشکی و جهاد کشاورزی از مزارع پرورش ماهی واقع در محور‌های ماربره و دره‌تخت انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، وضعیت مزارع، میزان خسارات وارده به واحد‌های آبزی‌پروری و تلفات ماهیان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، میزان تلفات نهایی حدود سه تن برآورد شده است. همچنین در برخی مزارع، تلفات روزانه ماهیان همچنان ادامه دارد و وضعیت به‌صورت مستمر در حال پایش است.

رئیس اداره شیلات شهرستان ازنا با اشاره به آسیب‌های احتمالی واردشده به زیرساخت‌های آب‌رسانی تصریح کرد: وضعیت بند‌های آبگیر و مسیر‌های انتقال آب نیز مورد بررسی قرار گرفت و لایروبی بندها، پاک‌سازی مسیر‌های آب‌رسانی، شست‌وشو و ضدعفونی اصولی استخر‌ها و تأسیسات پرورشی از جمله اقدامات ضروری برای بازگشت مزارع به شرایط عادی تولید است.

کریمی ادامه داد: با توجه به شرایط پیش‌آمده، همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های تخصصی، به‌ویژه شیلات و دامپزشکی، برای کنترل تلفات، پیشگیری از بروز بیماری‌های احتمالی و کاهش خسارات بیشتر ضرورت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: پایش مستمر مزارع آسیب‌دیده و پیگیری مشکلات آبزی‌پروران با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد تا ضمن مدیریت شرایط موجود، زمینه استمرار فعالیت و تولید در واحد‌های پرورش ماهی فراهم شود.

منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان