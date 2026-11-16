رئیس اداره شیلات شهرستان ازنا، با اشاره به خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر در برخی واحد‌های پرورش ماهی، از تلفات حدود سه تن ماهی در مزارع آسیب‌دیده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد کریمی اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و بروز مشکلات ناشی از گل‌آلودگی منابع آب، بازدید میدانی مشترکی با حضور نمایندگان شیلات، دامپزشکی و جهاد کشاورزی از مزارع پرورش ماهی واقع در محور‌های ماربره و دره‌تخت انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، وضعیت مزارع، میزان خسارات وارده به واحد‌های آبزی‌پروری و تلفات ماهیان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، میزان تلفات نهایی حدود سه تن برآورد شده است. همچنین در برخی مزارع، تلفات روزانه ماهیان همچنان ادامه دارد و وضعیت به‌صورت مستمر در حال پایش است.

رئیس اداره شیلات شهرستان ازنا با اشاره به آسیب‌های احتمالی واردشده به زیرساخت‌های آب‌رسانی تصریح کرد: وضعیت بند‌های آبگیر و مسیر‌های انتقال آب نیز مورد بررسی قرار گرفت و لایروبی بندها، پاک‌سازی مسیر‌های آب‌رسانی، شست‌وشو و ضدعفونی اصولی استخر‌ها و تأسیسات پرورشی از جمله اقدامات ضروری برای بازگشت مزارع به شرایط عادی تولید است.

کریمی ادامه داد: با توجه به شرایط پیش‌آمده، همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های تخصصی، به‌ویژه شیلات و دامپزشکی، برای کنترل تلفات، پیشگیری از بروز بیماری‌های احتمالی و کاهش خسارات بیشتر ضرورت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: پایش مستمر مزارع آسیب‌دیده و پیگیری مشکلات آبزی‌پروران با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد تا ضمن مدیریت شرایط موجود، زمینه استمرار فعالیت و تولید در واحد‌های پرورش ماهی فراهم شود.

منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان

برچسب ها: ماهیان ، لرستان
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