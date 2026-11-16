باشگاه خبرنگاران جوان - زاهد حاجی‌میرزایی روز دوشنبه در جلسه وبیناری هماهنگی و برنامه‌ریزی طرح پایداری تدبیر در کردستان اظهار کرد: در سال دوم اجرای طرح پایداری تولید در دیمزار‌های استان، تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نخود علوفه‌ای و هفت هزار و ۵۰۰ هکتار ماشک کشت شده است.

وی افزود: همچنین تولید علوفه در ۷۶۰ هکتار از مزارع بذری با هدف کمک به تأمین بذر علوفه برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به افزایش بارندگی‌ها در استان گفت: تأمین کود و نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در حال انجام است و برنامه‌های زراعی با توجه به شرایط اقلیمی استان پیگیری می‌شود.

حاجی‌میرزایی با تأکید بر ضرورت اصلاح برنامه‌های ابلاغی متناسب با شرایط کشاورزی کردستان، بازنگری اعتبارات اجرایی طرح و تأمین منابع مورد نیاز بخش ترویج و کارشناسی را ضروری دانست.

در ادامه این نشست، مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد: تاکنون ۷۵ درصد بذر گندم کشور توزیع شده و کردستان از نظر جذب بذر‌های علوفه‌ای بالاترین آمار را در سطح کشور دارد.

عزیز کریمی همچنین بر تسریع در جذب و توزیع کود‌های پتاس و اوره و توسعه محصولات جدید با هدف ارتقای پایداری تولید تأکید کرد.