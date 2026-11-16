باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دریاچه گهر، یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی ایران و از شاخص‌ترین جلوه‌های طبیعت زاگرس، این روز‌ها در قاب چشم‌نواز قله‌های برفی اشترانکوه، جلوه‌ای متفاوت و تماشایی به خود گرفته است.

ترکیب آب زلال دریاچه با ارتفاعات سپیدپوش و صلابت قله‌های اشترانکوه، منظره‌ای خیره‌کننده پدید آورده که بار دیگر شکوه طبیعت لرستان را به رخ می‌کشد.

گهر که به‌عنوان یکی از زیباترین دریاچه‌های کوهستانی کشور شناخته می‌شود، در میان ارتفاعات سر به فلک کشیده اشترانکوه قرار دارد و به دلیل چشم‌انداز‌های طبیعی، آب زلال و موقعیت منحصر‌به‌فرد خود، همواره یکی از مقاصد شاخص طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به گردشگری محسوب می‌شود.

در این چشم‌انداز تماشایی، قله‌های پوشیده از برف همچون دیواری باشکوه پیرامون نگین آبی زاگرس قد برافراشته‌اند و تضاد رنگ سفید برف با آبی دریاچه، تصویری شاعرانه و فراموش‌نشدنی خلق کرده است.

این منظره بار دیگر یادآور ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و گردشگری لرستان است؛ استانی که از کوهستان‌های مرتفع و چشمه‌های خروشان گرفته تا آبشارها، جنگل‌ها و دریاچه‌های طبیعی، گنجینه‌ای ارزشمند از جاذبه‌های طبیعت‌گردی ایران را در خود جای داده است