باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از کاربردهای مهم اورانیوم با غنای بالا، تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن است؛ عنصری حیاتی در زنجیره تأمین رادیوداروهای تشخیصی. در این گفت‌وگو همچنین به استفاده از سوخت با غنای بالاتر در راکتورها و افزایش فاصله زمانی میان سوخت‌گذاری‌ها اشاره شده است؛ به‌گونه‌ای که برای سوخت ۲۰ درصد، دوره‌ای حدود شش سال و برای سوخت ۶۰ درصد، بیش از ۱۰ سال مطرح می‌شود. کاربردهای پژوهشی و پیشران‌های هسته‌ای نیز از دیگر ظرفیت‌های مورد اشاره هستند. همچنین به راکتور تحقیقاتی در آلمان با سوخت ۹۳ درصد اشاره می شود که نشانه ای از برخورد دوگانه کشورهای غربی با موضوع غنی‌سازی است.