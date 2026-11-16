باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از تولید رادیودارو تا توسعه فناوری هسته‌ای با اورانیوم غنای ۶۰ درصد + فیلم

غنی‌سازی ۶۰ درصد، علاوه بر کاربرد در تولید برخی رادیوایزوتوپ‌های مورد نیاز صنعت رادیودارو، ظرفیت‌هایی در حوزه سوخت راکتورها، پیشران‌های هسته‌ای و تحقیقات علمی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از کاربردهای مهم اورانیوم با غنای بالا، تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن است؛ عنصری حیاتی در زنجیره تأمین رادیوداروهای تشخیصی. در این گفت‌وگو همچنین به استفاده از سوخت با غنای بالاتر در راکتورها و افزایش فاصله زمانی میان سوخت‌گذاری‌ها اشاره شده است؛ به‌گونه‌ای که برای سوخت ۲۰ درصد، دوره‌ای حدود شش سال و برای سوخت ۶۰ درصد، بیش از ۱۰ سال مطرح می‌شود. کاربردهای پژوهشی و پیشران‌های هسته‌ای نیز از دیگر ظرفیت‌های مورد اشاره هستند. همچنین به راکتور تحقیقاتی در آلمان با سوخت ۹۳ درصد اشاره می شود که نشانه ای از برخورد دوگانه کشورهای غربی با موضوع غنی‌سازی است.

مطالب مرتبط
از تولید رادیودارو تا توسعه فناوری هسته‌ای با اورانیوم غنای ۶۰ درصد + فیلم
young journalists club

انرژی هسته‌ای چگونه کار می‌کند؟ + فیلم

از تولید رادیودارو تا توسعه فناوری هسته‌ای با اورانیوم غنای ۶۰ درصد + فیلم
young journalists club

روایتی از هسته‌ای وابسته ایران در زمان پهلوی + فیلم

از تولید رادیودارو تا توسعه فناوری هسته‌ای با اورانیوم غنای ۶۰ درصد + فیلم
young journalists club

انحصار قدرت‌های جهانی در تولید رادیودارو که توسط ایران شکسته شد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
وقتی اشرف و شمس پهلوی میراث ملی ایران را به غرب می‌فروختند
۳۰۲

وقتی اشرف و شمس پهلوی میراث ملی ایران را به غرب می‌فروختند

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
عبدالباری عطوان: دوران سلطه آمریکا و صهیونیست‌ها به پایان رسیده است! + فیلم
۲۸۹

عبدالباری عطوان: دوران سلطه آمریکا و صهیونیست‌ها به پایان رسیده است! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
پیوند صحن خبرگان و صحن خیابان؛ الگویی برای نهاد‌های سیاسی کشور + فیلم
۲۶۳

پیوند صحن خبرگان و صحن خیابان؛ الگویی برای نهاد‌های سیاسی کشور + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
اختلال بی‌سابقه از ۱۱ سپتامبر؛ آسمان آمریکا برای نزدیک به پنج ساعت تعطیل شد + فیلم
۸۸

اختلال بی‌سابقه از ۱۱ سپتامبر؛ آسمان آمریکا برای نزدیک به پنج ساعت تعطیل شد + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha