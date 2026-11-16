باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز یکی دیگر از مصدومان حادثه که در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان گنجویان دزفول بستری بود، به دلیل شدت جراحت‌های وارده جان خود را از دست داد.

محسن ویسی افزود: «محسن فیلی» از سرنشینان اتوبوس واژگون شده بود که با وجود کوشش‌های کادر درمان، پس از چند روز بستری جانباخت.

وی بیان کرد: اکنون دو نفر دیگر به نام‌های «مهدی کریم‌زاده» و «نعیم محمدولی» از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در جاده دشت‌عباس دهلران به مورموری آبدانان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام اظهار کرد: وضعیت دیگر مصدومان حادثه پایدار است و با کوشندگی کادر درمان و پزشکان خدمات درمانی به حادثه دیدگان در مراکز درمانی ایلام، آبدانان و دزفول ادامه دارد.