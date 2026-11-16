مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از خرید توافقی و تحویل ۲ هزار و ۱۱۳ تن انگور سیاه تولیدی باغداران شهرستان‌های سردشت و میرآباد به کارخانه تبدیلی در ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - سجاد حسامی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: با هدف حمایت مستقیم از تولیدکنندگان و تسهیل عرضه محصول به چرخه صنایع تبدیلی، در مجموع ۲ هزار و ۱۱۳ تن انگور سیاه از باغداران این دو شهرستان خریداری و به کارخانه «پاکدیس» ارومیه تحویل داده شده است.

حسامی در تشریح جزئیات این طرح افزود: این خرید در دو مرحله صورت گرفت؛ در مرحله نخست یک‌هزار و ۳۲۷ تن و در مرحله دوم ۷۸۶ تن محصول خریداری شد تا زنجیره ارزش انگور سیاه در منطقه تقویت شود.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی، نقش شبکه تعاون روستایی را در این فرآیند، «پشتیبان تولید و تسهیل‌گر مسیر عرضه» توصیف کرد و تأکید نمود که اولویت اصلی این نهاد، فراهم‌سازی بستری امن برای باغداران است تا محصولات آنان به‌جای بازارهای واسطه‌ای، به صنایع تبدیلی و فرآوری هدایت شود.

وی یاد آور شد:این اقدام هدفمند، نویدبخشِ حمایت‌های پایدار از کشاورزی جنوب استان است؛ منطقه‌ای که به دلیل کیفیت بالای محصولات باغی‌اش، همواره نیازمند توجه ویژه به فرآیند فروش و زنجیره تامین است.

برچسب ها: خرید انگور ، تعاون روستایی
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