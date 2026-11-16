جانیار رخشانفر، دانش‌آموز ۱۰ ساله و نخبۀ نوشهری، با فتح سکو‌های برتر جهانی در مسابقات بین‌المللی اختراعات، نام این شهرستان و کشور را در سطح بین‌المللی بلندآوازه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانیار رخشانفر، دانش‌آموز ۱۰ ساله پایه پنجم ابتدایی از نوشهر، با کسب مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات IFIA ژنو سوئیس (۲۰۲۶) و مقام اول مسابقات بین‌المللی اختراعات و نوآوری IFIA ژنو (۲۰۲۵)، نام شهرستان نوشهر را در عرصه جهانی بلندآوازه کرد.

این مخترع و فعال حوزه فناوری‌های نوین، از سنین کودکی فعالیت خود را در زمینه هوش مصنوعی، فناوری نانو و برنامه‌نویسی آغاز کرده و تاکنون افتخارات متعددی از جمله مدال طلای مسابقات ایده‌ها و اختراعات دانشگاه علوم پزشکی بوعلی‌سینا کرمانشاه، دو مقام اول در مسابقات کاپ نصیر، و مقام سوم مسابقات بین‌المللی هوش مصنوعی Innoverse آمریکا را کسب کرده است.

او همچنین عضو فدراسیون مخترعین جهانی (INV) است.

این موفقیت درخشان، فراتر از یک دستاورد فردی، فرصتی برای بازنگری در حمایت از نوابغ خردسال است. جانیار رخشانفر، نماد پویایی نسل جدید ایران است که با تکیه بر دانش و تکنولوژی، مسیر آینده را هموار می‌کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مخترع جوان ، ثبت اختراعات
خبرهای مرتبط
یک مازندرانی برترین مخترع جهان شد
مخترع جوان مازندرانی در مسابقات جهانی سئول طلایی شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تداوم بارندگی تا فردا در مازندران
افتخارآفرینی مخترع ۱۰ ساله نوشهری در عرصه جهانی
شالیکوبی‌های آمل زیز ذره بین؛ ارجاع ۱۵ واحد متخلف به تعزیرات
آخرین اخبار
شالیکوبی‌های آمل زیز ذره بین؛ ارجاع ۱۵ واحد متخلف به تعزیرات
افتخارآفرینی مخترع ۱۰ ساله نوشهری در عرصه جهانی
تداوم بارندگی تا فردا در مازندران
انجام مطالعات خاک ۶۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مازندران
برداشت ۱۵۰۰ هکتار مرکبات از باغ‌های بابل
حل معمای سرقت طلاجات میلیاردی با دستگیری سارق در ساری
ضرورت حفاظت دقیق از کالا‌های اساسی؛ واردات حجم قابل توجه گندم و روغن از بنادر مازندران
افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران
ورود سامانه سرد و بارشی از امشب به مازندران