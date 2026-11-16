باشگاه خبرنگاران جوان - جانیار رخشانفر، دانش‌آموز ۱۰ ساله پایه پنجم ابتدایی از نوشهر، با کسب مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات IFIA ژنو سوئیس (۲۰۲۶) و مقام اول مسابقات بین‌المللی اختراعات و نوآوری IFIA ژنو (۲۰۲۵)، نام شهرستان نوشهر را در عرصه جهانی بلندآوازه کرد.

این مخترع و فعال حوزه فناوری‌های نوین، از سنین کودکی فعالیت خود را در زمینه هوش مصنوعی، فناوری نانو و برنامه‌نویسی آغاز کرده و تاکنون افتخارات متعددی از جمله مدال طلای مسابقات ایده‌ها و اختراعات دانشگاه علوم پزشکی بوعلی‌سینا کرمانشاه، دو مقام اول در مسابقات کاپ نصیر، و مقام سوم مسابقات بین‌المللی هوش مصنوعی Innoverse آمریکا را کسب کرده است.

او همچنین عضو فدراسیون مخترعین جهانی (INV) است.

این موفقیت درخشان، فراتر از یک دستاورد فردی، فرصتی برای بازنگری در حمایت از نوابغ خردسال است. جانیار رخشانفر، نماد پویایی نسل جدید ایران است که با تکیه بر دانش و تکنولوژی، مسیر آینده را هموار می‌کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران