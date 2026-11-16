باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان شفیعی در جلسه صحن علنی شورای اسلامی این شهر از آغاز رسمی قرارداد تهیه طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک این شهر با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران خبر داد. این پروژه که افق ۱۵ ساله توسعه زیرساخت‌های شهری را ترسیم می‌کند، گامی اساسی در جهت گذار از تصمیمات مقطعی به برنامه‌ریزی علمی و داده‌محور به شمار می‌رود.

شهردار صدرا با تأکید بر ضرورت مدیریت برنامه‌محور شهری، اظهار داشت: با توجه به گسترش کالبدی و رشد جمعیت صدرا در سال‌های اخیر، بازنگری در زیرساخت‌ها و تدوین اسناد راهبردی برای مدیریت صحیح نیاز‌های آتی شهر، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد.

شفیعی با اشاره به عدم تناسب برخی زیرساخت‌های فعلی با روند توسعه جمعیتی شهر، افزود: هدف ما از اجرای این طرح، رسیدن به یک نگاه یکپارچه برای بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای رفع چالش‌های ترافیکی است. ما به دنبال شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها هستیم تا با استفاده از داده‌های واقعی، تصمیماتی اتخاذ کنیم که مانع از اجرای پروژه‌های جزیره‌ای و غیراصولی شود.

محور‌های اصلی طرح جامع ترافیک

شهردار صدرا در تشریح محور‌های این مطالعات تصریح کرد: در این طرح، تمامی ارکان حمل‌ونقل شهری از جمله شبکه اتوبوسرانی و تاکسیرانی، ساماندهی گره‌های ترافیکی، مسیر‌های ارتباطی برون‌شهری و ارتقای سطح ایمنی معابر به دقت ارزیابی خواهند شد. خروجی نهایی این مطالعات، برنامه‌ای اجرایی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود که مبنای سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیمات مدیریتی آینده را تشکیل می‌دهد.

بهره‌گیری از تجربه دانشگاه علم و صنعت

او درباره انتخاب دانشگاه علم و صنعت ایران به‌عنوان مجری این طرح گفت: این دانشگاه با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه موفق در تدوین طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر شیراز، بهترین گزینه برای همسان‌سازی برنامه‌های صدرا با نیاز‌های واقعی شهر بود. قرارداد مذکور اکنون پس از طی مراحل قانونی و دریافت مصوبه شورای شهر، وارد فاز عملیاتی شده است.

پیوند مطالعات ترافیک با پروژه حمل‌ونقل ریلی

شفیعی همچنین بر اهمیت هماهنگی این مطالعات با طرح توسعه حمل‌ونقل ریلی (صدرا – شیراز) تأکید کرد و افزود: یکی از انتظارات جدی مدیریت شهری، هم‌افزایی این مطالعات با مقدمات اجرایی پروژه ریلی است. این هماهنگی برای اخذ تأییدیه‌های فنی و قانونی، از جمله الزامات ترافیکی و ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه، حیاتی است تا بتوانیم زمینه ورود این پروژه مهم را به مراحل اجرایی فراهم کنیم.

شهردار صدرا در پایان، تهیه این طرح را فراتر از یک وظیفه اداری دانست و خاطرنشان کرد: این سند راهبردی، نقشه راهی برای توسعه پایدار شهر صدراست. هدف نهایی ما، ایجاد یک شبکه حمل‌ونقل ایمن، کارآمد و متناسب با رشد آتی شهر است که ضمن ارتقای کیفیت زیست شهروندان، بسیاری از معضلات فعلی ترافیکی را کاهش دهد.

منبع: شهرداری صدرا