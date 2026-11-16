اختلالات گسترده در شبکه حمل‌ونقل هوایی آمریکا برای سومین روز متوالی ادامه یافت و بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ پرواز لغو یا با تأخیر مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اختلالات در سفر‌های هوایی آمریکا برای سومین روز متوالی ادامه یافت و شامگاه یکشنبه بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ پرواز تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتند. این در حالی است که شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، پیش‌بینی کرد شرایط امروز دوشنبه به حالت عادی بازگردد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که هم‌زمان، شرکت‌های هواپیمایی تلاش کردند پس از توقف سراسری پروازها، برنامه‌های پروازی خود را به وضعیت عادی بازگردانند.

وب‌سایت تخصصی «فلایت اویر» که اطلاعات پرواز‌ها را رصد می‌کند، اعلام کرد روز یکشنبه حدود ۲۱۰۰ پرواز در داخل آمریکا لغو و نزدیک به ۹۴۰۰ پرواز دیگر با تاخیر مواجه شدند. این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی روز شنبه حدود ۶۷۰۰ پرواز را لغو کرده و بیش از ۹۱۰۰ پرواز دیگر را با تاخیر انجام داده بودند.

روز یکشنبه ۲۸ درصد از پرواز‌های شرکت «جت‌بلو» و ۲۰ درصد از پرواز‌های «آمریکن ایرلاینز» لغو شدند. همچنین شرکت‌های «یونایتد ایرلاینز»، «ساوث‌وست» و «دلتا» بین ۳ تا ۵ درصد از پرواز‌های خود را لغو کردند.

در مقابل، چشم‌انداز پرواز‌ها برای روز بعد بهتر به نظر می‌رسید؛ به‌طوری که تا ساعت ۲۰:۲۸ یکشنبه به وقت شرق آمریکا (۰۱:۲۸ بامداد دوشنبه به وقت گرینویچ)، تنها ۸۸ پرواز برای روز دوشنبه لغو شده بود. این رقم در مقایسه با بیش از ۸۷۵ پرواز لغوشده در شامگاه شنبه کاهش قابل توجهی نشان می‌داد.

شان دافی در برنامه «این هفته» شبکه‌ای‌بی‌سی ادعا کرد هیچ مدرکی دال بر وقوع حمله سایبری یا خرابکاری عمدی وجود ندارد. وی گفت علت اصلی اختلالات همچنان مشخص نیست و اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) ایمنی مسافران را در اولویت قرار داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: اختلال پروازها ، حمل و نقل هوایی ، پروازهای آمریکا
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