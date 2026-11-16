باشگاه خبرنگاران جوان - برخورد با جرائم و تخلفات اجتماعی، مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، دستگیری مجرمان تحت تعقیب و صیانت از حقوق عمومی از جمله محور‌های اقدامات انتظامی در شهرستان‌های مختلف لرستان است که با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس آرامش شهروندان در دستور کار مجموعه انتظامی استان قرار دارد.

در همین راستا، پلیس لرستان با اجرای عملیات‌های اطلاعاتی و طرح‌های هدفمند انتظامی، اقدامات متعددی را برای مقابله با ناامنی و قانون‌شکنی در نقاط مختلف استان انجام داده است؛ از دستگیری یک سارق مسلح خطرناک و تحت تعقیب که به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود در شهرستان دلفان تا کشف محموله مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس لرستان و هرمزگان.

همچنین برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در شهرستان چگنی، توقیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های متخلف در شهرستان دورود و مقابله با تصرف غیرقانونی اراضی ملی در رومشکان از دیگر محور‌های اقدامات انتظامی در روز‌های اخیر بوده است. اخبار برخی از این اقدامات به دست خبرنگار تسنیم رسیده است که جزئیات آن در ادامه می‌آید.

پایان فرار سارق مسلح خطرناک تحت تعقیب در دلفان

فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری سارق مسلح خطرناک و تحت تعقیب در شهرستان دلفان خبر داد و تأکید کرد که اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، هیچ مجرمی را در هیچ نقطه‌ای از استان در امان نخواهد گذاشت.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: متهم مذکور که چهار سال گذشته در یک فقره سرقت مسلحانه در مرکز شهر دلفان مشارکت داشت، به دلیل ارتکاب این جرم به ۱۵ سال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال محکوم شده بود.

وی افزود: این فرد که مدت‌ها از دست مأموران قانون متواری بود، با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و اشراف میدانی پلیس آگاهی شهرستان دلفان شناسایی شد و مأموران پس از شناسایی محل اختفای وی، با هماهنگی قضائی و در عملیاتی ضربتی و مقتدرانه او را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

توقیف ۲۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح آرامش در دورود

فرمانده انتظامی شهرستان دورود با اعلام خبر توقیف ۲۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در جریان اجرای طرح‌های امنیتی و ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت محله‌محور و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی برای برخورد با هنجارشکنان، طرح‌هایی با هدف ایجاد فضای امن برای شهروندان در سطح شهرستان دورود به مرحله اجرا درآمد.

سرهنگ مجتبی نوریان افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۱۱ دستگاه موتورسیکلت و ۱۸ دستگاه خودرو به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، پلاک مخدوش، آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و نداشتن مدارک قانونی، توسط تیم‌های گشت توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

کشف محموله ۱۵ کیلوگرمی تریاک در عملیات مشترک پلیس لرستان و هرمزگان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان از کشف ۱۵ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در جریان عملیات مشترک مأموران انتظامی لرستان و هرمزگان خبر داد.

سرهنگ ایوب علیپور با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر از جنوب کشور به سمت مرکز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق مسیر تردد خودروی حامل مواد مخدر، با هماهنگی و همکاری پلیس استان هرمزگان، طی عملیاتی مقتدرانه خودروی موردنظر را در یکی از محور‌های مواصلاتی منتهی به شهرستان خرم‌آباد توقیف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان تصریح کرد: در بازرسی از خودرو، ۱۵ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف شد و در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری ۵ خرده‌فروش مواد مخدر

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی از شناسایی و دستگیری پنج خرده‌فروش مواد مخدر و کشف بیش از ۹ کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان چگنی طرحی عملیاتی را اجرا کردند.

سرهنگ شاپور گراوند با اشاره به توقیف ۱۳ دستگاه خودروی متخلف در جریان اجرای این طرح افزود: در این عملیات، پنج خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند که از آنان ۹ کیلو و ۳۲۵ گرم تریاک کشف شد.

رفع تصرف از ۲۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی ملی در رومشکان

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان از رفع تصرف ۲۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی تیموری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رومشکان مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی ملی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی اسناد و مدارک و با هماهنگی قضائی، از اراضی موردنظر بازدید کردند و پس از احراز تصرف غیرمجاز، نسبت به رفع تصرف از ۲۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان با بیان اینکه ارزش این اراضی برابر نظر کارشناسان حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم این پرونده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

منبع: پلیس لرستان