باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های بیمارستانی و ورزشی در دست اجرای این سازمان اظهار کرد: بیمارستان‌های کرج، رشت و ساری از جمله پروژه‌هایی هستند که در مراحل پایانی اجرا قرار دارند و امکان بیشتری برای تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به بیمارستان رشت افزود: این بیمارستان با ظرفیت بیش از ۴۰۰ تخت و زیربنای حدود ۳۷ هزار مترمربع، بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تاکنون حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و امسال نیز اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: برای تکمیل بیمارستان رشت، علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده، پیگیر استفاده از تسهیلات بانکی هستیم. در این زمینه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانک ملت برای این پروژه پیش‌بینی شده است. همچنین بخشی از منابع مورد نیاز می‌تواند از محل مولدسازی اراضی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تأمین شود.

نوذرپور با انتقاد از همکاری نکردن برخی دستگاه‌های اجرایی در واگذاری اراضی برای مولدسازی گفت: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اراضی در اختیار دستگاه‌های بهره‌بردار، از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و ادارات کل ورزش و جوانان، برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد؛ اما در برخی موارد مقاومت‌هایی برای واگذاری این اراضی وجود دارد.

وی با بیان اینکه فرایند تبدیل این دارایی‌ها به منابع نقدی برای پرداخت به پیمانکاران نیز زمان‌بر است، تصریح کرد: این مقاومت‌ها منطقی نیست؛ چراکه بیمارستانی که سازمان مجری احداث می‌کند، برای وزارت راه و شهرسازی ساخته نمی‌شود، بلکه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. ورزشگاه‌ها نیز پس از تکمیل در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار داده می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما سازمان مجری ساختمان‌های دولتی هستیم، نه سازمان مجری ساختمان‌های وزارت راه و شهرسازی؛ بنابراین انتظار داریم دستگاه‌های بهره‌بردار برای استفاده از ظرفیت دارایی‌های خود و تسریع در تکمیل پروژه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از طولانی شدن طرح‌های عمرانی گفت: بسیار تأسف‌بار است پروژه‌ای که به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد رسیده، تنها به دلیل تأمین نشدن ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان منابع مالی، یک سال دیگر به تأخیر بیفتد و مردم از منافع آن محروم بمانند. این تأخیرها علاوه بر تحمیل هزینه به کشور، موجب بلااستفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده می‌شود.

آخرین وضعیت پروژه‌های بیمارستانی

نوذرپور درباره بیمارستان ۱۹۷ تختخوابی با زیربنای حدود ۱۷ هزار مترمربع نیز گفت: این بیمارستان بیش از ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. برای تکمیل این پروژه، دریافت تسهیلات بانکی از بانک تجارت را پیگیری می‌کنیم و در صورت تأمین منابع، امکان بهره‌برداری از آن تا پایان امسال یا اوایل سال آینده وجود دارد.

وی همچنین از اجرای بخش الحاقی بیمارستان لنگرود خبر داد و افزود: این پروژه با ظرفیت ۵۳ تخت و زیربنای حدود سه هزار و ۸۰۰ مترمربع در دست اجراست و امیدواریم با تأمین منابع مورد نیاز به‌زودی تکمیل شود.

رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به وضعیت بیمارستان مراغه اظهار کرد: بخش الحاقی این بیمارستان در ابتدای سال تکمیل شد و وزارت بهداشت نیز هم‌زمان تجهیزات مورد نیاز را تأمین کرد و این بخش در اختیار مردم قرار گرفت. بخش آموزشی این مجموعه نیز در دست اجراست و برای تکمیل آن اقدام می‌کنیم.

پیشرفت ورزشگاه‌های بناب، بروجرد و اردبیل

نوذرپور در ادامه به پروژه‌های ورزشی این سازمان اشاره کرد و گفت: ورزشگاه بناب با زیربنای حدود ۱۷ هزار مترمربع و ظرفیت پنج هزار نفر، بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون حدود ۲۳۷ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. در صورت تأمین منابع مالی، امکان تکمیل این پروژه وجود دارد.

وی درباره ورزشگاه پنج‌هزارنفری بروجرد نیز گفت: این ورزشگاه با زیربنای حدود ۱۸ هزار مترمربع، بیش از ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۴۴۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. در صورت تأمین منابع، امیدواریم این پروژه تا اواسط سال آینده به پایان برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره ورزشگاه علی دایی اردبیل اظهار کرد: این ورزشگاه با زیربنای حدود ۱۸ هزار و ۳۵۰ مترمربع و ظرفیت ۱۰ هزار نفر، بیش از ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن نیز به تأمین منابع مالی نیاز داریم.

تمرکز بر تأمین منابع خارج از بودجه عمومی

نوذرپور با اشاره به محدودیت منابع بودجه‌ای گفت: در سال گذشته و امسال تلاش کرده‌ایم صرفاً به اعتبارات اختصاص‌یافته در بودجه عمومی اکتفا نکنیم و از ظرفیت‌هایی مانند تسهیلات بانکی، مولدسازی دارایی‌ها، مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و مشارکت خیرین برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به تأمین بخشی از منابع ورزشگاه اردبیل از محل مولدسازی اراضی در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: با هماهنگی استاندار و مدیران اجرایی استان، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از محل این اراضی برای اجرای پروژه ورزشگاه اردبیل در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به ظرفیت مسئولیت اجتماعی وزارت نفت گفت: این ظرفیت می‌تواند در تأمین منابع برخی پروژه‌های بیمارستانی و ورزشی مؤثر باشد، اما انتظار داریم سهم و میزان حمایت شرکت‌های دولتی و سایر مجموعه‌های تخصصی افزایش پیدا کند.

وی مشارکت خیرین را یکی دیگر از راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های بیمارستانی دانست و گفت: در برخی پروژه‌ها، خیرین برای تأمین بخشی از منابع اعلام آمادگی کرده‌اند و لازم است سهم تعهدشده خود را پرداخت کنند تا سهم دولت نیز تأمین شود.

نوذرپور با اشاره به امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای مشارکت در ساخت برخی بیمارستان‌ها افزود: در پروژه‌هایی مانند بیمارستان کازرون در استان فارس، بخشی از منابع از سوی خیرین تأمین می‌شود. همچنین در بیمارستان‌های کرج و شوشتر نیز این ظرفیت وجود دارد که سرمایه‌گذاران و خیرین با مشارکت در اجرای پروژه‌ها از امکان استفاده از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.

تأخیر در اجرای مصوبه تجمیع ساخت‌وسازهای دولتی

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تجمیع ساخت‌وسازهای دولتی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ سندی با عنوان سند ملی بهره‌وری ساختمان در دولت به تصویب رسید که در آن بر ضرورت کاهش پراکندگی و تعدد سازمان‌ها و تشکیلات فنی مسئول در حوزه ساخت‌وسازهای دولتی تأکید شده است.

وی افزود: بر اساس این سند، تعدد سازمان‌های موازی موجب کاهش بهره‌وری منابع و کیفیت ساخت‌وسازها می‌شود و مقرر شده بود با حذف ساختارهای موازی، امور مربوط به ساخت ساختمان‌های دولتی در سازمان مجری متمرکز شود.

نوذرپور ادامه داد: پس از تصویب این سند، موضوع در کمیسیون‌های دولت و کمیسیون‌های مسکن و زیربنایی پیگیری شد و بررسی‌ها برای چگونگی تجمیع سازمان‌های موازی در سازمان مجری در جریان بود، اما در ادامه با مصوبه شورای عالی اداری مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه سازمان مجری به‌عنوان یک مجموعه دولتی تابع مصوبات و تصمیمات دولت است، گفت: با وجود اینکه معتقدیم تعدد ساختارهای موازی به نفع کشور نیست، در نهایت از مصوبه ابلاغی تبعیت کردیم. البته اخیراً بخش‌هایی از دولت نیز به ضرورت این یکپارچگی توجه بیشتری نشان داده‌اند.

رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی افزود: وزیر راه و شهرسازی طی مکاتبه‌ای با سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرد اجرای این مصوبه تا پایان برنامه هفتم توسعه به تعویق بیفتد که خوشبختانه با این درخواست موافقت شده است. امیدواریم پس از این مهلت، موضوع یکپارچه‌سازی مجموعه‌های موازی دولت در سازمان مجری محقق شود.

آخرین وضعیت چهار بیمارستان در حال ساخت

نوذرپور در ادامه با اشاره به پروژه‌های بیمارستانی جدید در دست اجرای سازمان گفت: بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یافت‌آباد در تهران حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی بهارستان در نسیم‌شهر نیز حدود ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: بیمارستان رازی با ظرفیت ۴۹ تخت نیز از دیگر پروژه‌های در دست اجراست که با حدود ۷ درصد پیشرفت فیزیکی، تنها پروژه‌ای بوده که در سال جاری با توقف مواجه شده است. تلاش کردیم این پروژه از فهرست اعتبارات خارج شود، اما سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافقت نکرد و با توجه به منابع موجود، فعالیت آن همچنان ادامه دارد؛ هرچند سرعت اجرای آن مطلوب نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره بیمارستان ۲۳۰ تختخوابی پرند نیز گفت: این پروژه حدود ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به ویژگی فنی برخی از این بیمارستان‌ها تصریح کرد: پروژه‌های بیمارستانی یافت‌آباد و بهارستان از نظر فناوری ساخت ویژگی خاصی دارند و در طراحی و اجرای آن‌ها از جداگرهای لرزه‌ای استفاده شده است.