باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: در راستای تضمین کیفیت فرآوری محصولات استراتژیک و نظارت بر رعایت استاندارد‌های فنی، فرآیند پایش میدانی واحد‌های شالیکوبی را در سطح شهرستان به اتمام رساند که طبق گزارش‌های ثبت شده، تمامی ۱۸۷ واحد فعال شالیکوبی در شهرستان آمل از ابتدای امسال تاکنون مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.

او افزود:این اقدامات نظارتی با هدف کنترل کیفیت فرآوری برنج، نصب نرخ‌نامه، ثبت در سامانه جامع انبار‌ها و ... انجام شده است. در جریان این فرآیند پایش گسترده، بازرسان تنظیم بازار با شناسایی موارد عدم انطباق با استاندارد‌های مصوب، ۱۵ مورد از واحد‌های متخلف را جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات و مراجع ذی‌صلاح معرفی کردند.

هادی زاده گفت:این نظارت‌های مستمر با هدف جلوگیری از کاهش کیفیت محصول تولیدی و تضمین سلامت کالای مصرفی در بازار انجام می‌شود و تداوم آن در اولویت برنامه‌های مدیریت تنظیم بازار شهرستان قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، با تأکید بر اهمیت این اقدامات، افزود: دقت در فرآیند شالیکوبی، یکی از ارکان اصلی در حفظ ارزش افزوده محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان است. نظارت مستمر بر این واحد‌های حیاتی، نه تنها به حفظ کیفیت برنج تولیدی کمک می‌کند، بلکه با جلوگیری از تخلفات، امنیت اقتصادی کشاورزان و روستاییان را در زنجیره تأمین تضمین می‌نماید. ما در کنار کشاورزان هستیم تا با نظارت دقیق بر فرآوری محصولات، از سرمایه ملی و اقتصاد روستایی حمایت کنیم.