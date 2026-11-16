وضعیت هوای قم، قنوات و جعفریه در شرایط ناسالم و کهک در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قراار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -براساس اطلاعات دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز دوشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه شاخص کیفیت هوا به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شهر‌های قم، قنوات و جعفریه در شرایط ناسالم و در شهر کهک در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در ضمن با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها تا روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه محتمل می‌باشد.

توصیه می‌شود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.