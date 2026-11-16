باشگاه خبرنگاران جوان - حمید گودرزی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار کودک دارای معلولیت در کشور متولد می‌شوند، اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از معلولیت‌ها از جمله نابینایی، ناشنوایی و ناتوانی‌های ذهنی ریشه در اختلالات ژنتیکی دارند که با اقدامات پیشگیرانه، غربالگری و تشخیص زودهنگام قابل پیشگیری یا مدیریت هستند.

او با بیان اینکه پیامد‌های معلولیت تنها به فرد محدود نمی‌شود و کل ساختار خانواده و نظام سلامت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، افزود: هزینه‌های سنگین توانبخشی و فشار‌های عاطفی ناشی از تولد فرزند دارای معلولیت، لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری را دوچندان می‌کند؛ از این‌رو مشاوره ژنتیک به‌عنوان یک فرایند تخصصی، بستر تصمیم‌گیری آگاهانه خانواده‌ها را فراهم می‌سازد.

چه کسانی نیازمند مشاوره ژنتیک هستند؟

مدیرکل بهزیستی فارس با رد این تصور که مشاوره ژنتیک تنها مختص خانواده‌های دارای فرزند معلول است، تأکید کرد: همه زوجین به‌ویژه در آستانه ازدواج و فرزندآوری نیازمند این خدمات هستند.

او،موارد ازدواج‌های فامیلی؛ وجود سابقه بیماری‌های ژنتیکی یا تولد فرزند دارای نقص عضو در خانواده؛ سابقه ناباروری، مرده‌زایی یا سقط‌های مکرر؛ وجود ناتوانی‌های ذهنی، نابینایی یا ناشنوایی در بستگان؛ بروز بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت، سرطان یا فشار خون بالا در بستگان نزدیک و بارداری در سنین بالای ۳۵ سال را از جمله ضرورت‌های اصلی مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک برشمرد.

ارائه خدمات به بیش از ۱۱۰ هزار نفر در فارس

گودرزی با اشاره به پیشینه ارائه این خدمات در استان گفت: از سال ۱۳۷۸ تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار نفر از خدمات مشاوره ژنتیک بهزیستی فارس بهره‌مند شده‌اند. در حال حاضر نیز ۱۸ مرکز مشاوره ژنتیک در ۱۰ شهرستان استان (آباده، شیراز، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، نی‌ریز، داراب و زرین‌دشت) به‌صورت تخصصی به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند.

او درباره آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری افزود: در این بازه زمانی، ۸ هزار و ۳۶۷ نفر از خدمات مشاوره و ۳ هزار و ۷۱۰ نفر از یارانه آزمایش‌های ژنتیک بهره‌مند شدند که نشان‌دهنده استقبال و نیاز جامعه به این سطح از خدمات است.

مدیرکل بهزیستی فارس از تلاش برای تسهیل دسترسی مناطق محروم به این خدمات خبر داد و گفت: در چهار شهرستان فراشبند، ارسنجان، قیروکارزین و مرودشت که فاقد مرکز مستقل هستند، خدمات مشاوره از طریق مراکز «مثبت زندگی» به‌صورت نیمه‌حضوری ارائه می‌شود که در نیمه اول سال جاری ۵۱۸ خانواده از این مسیر تحت حمایت قرار گرفتند.

گودرزی در پایان با تأکید بر حمایت‌های مالی بهزیستی از خانواده‌های کم‌درآمد تصریح کرد: اولویت سازمان، حذف موانع اقتصادی از مسیر پیشگیری است.

او گفت: خانواده‌های واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان‌ها، از کمک‌هزینه‌ها و یارانه‌های در نظر گرفته شده برای آزمایش‌های تخصصی ژنتیک استفاده کنند تا هیچ خانواده‌ای به دلیل محدودیت‌های مالی، از دریافت خدمات ضروری محروم نماند.

منبع: بهزیستی فارس