باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی آخوندی جانشین استاندار و ارشد هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی گفت: غرامت دام‌های تلف‌شده در حادثه صاعقه ۱۴ آبان‌ماه در منطقه سه‌کوهه بخش مرکزی شهرستان سربیشه، با توجه به برخورداری از پوشش بیمه پایه و پیگیری‌های انجام‌شده، از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شد.

وی با اشاره به عملکرد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان افزود: در ۲ سال اخیر یک‌هزار و ۱۱۲ واحد مسکونی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی در خراسان جنوبی پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید، مشمول دریافت غرامت شده‌اند که در مجموع نزدیک به سه میلیارد تومان به حساب مالکان این واحد‌ها واریز شده است.

جانشین استاندار خراسان جنوبی در ستاد مدیریت بحران گفت: تمامی ساختمان‌های کشور با پرداخت حق بیمه‌ای اندک که در قبوض برق مشترکان محاسبه می‌شود، تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار دارند و در صورت وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله، طوفان و صاعقه، غرامت متناسب با میزان خسارت به آنها پرداخت می‌شود.

آخوندی ادامه داد: پس از وقوع حادثه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اطلاعات واحد‌های آسیب‌دیده را جمع‌آوری و در سامانه مربوط ثبت می‌کند و پس از بازدید و ارزیابی کارشناسان صندوق و تأیید میزان خسارت، مبلغ غرامت مستقیما به حساب مالکان واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداخت غرامت پس از تکمیل اطلاعات و بررسی پرونده‌ها معمولا در فاصله دو هفته تا یک ماه انجام می‌شود، افزود: مدیریت بحران استان نیز به‌عنوان نماینده استاندار، مسئولیت جمع‌بندی و تأیید اطلاعات و هماهنگی با صندوق را بر عهده دارد.

آخوندی با تأکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی و دام گفت: حوادث طبیعی از جمله سیل، خشکسالی و صاعقه می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به سرمایه و معیشت بهره‌برداران وارد کند و بیمه یکی از ابزار‌های مهم برای مدیریت ریسک و جبران این خسارت‌هاست.

وی افزود: خسارت‌های بخش کشاورزی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی جبران می‌شود و در مواردی نیز برای حمایت از بهره‌برداران آسیب‌دیده، تسهیلات کم‌بهره با استفاده از منابع و اعتبارات دولتی پیش‌بینی می‌شود.

جانشین استاندار خراسان جنوبی در ستاد مدیریت بحران بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره شرایط و ضوابط بیمه محصولات کشاورزی و دام تأکید کرد و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی، فرمانداری‌ها، دهیاران و شورا‌های اسلامی باید برای آگاه‌سازی کشاورزان و دامداران درباره مهلت‌ها و محصولات مشمول بیمه، به‌ویژه طرح‌های بیمه فراگیر و رایگان، همکاری کنند.

آخوندی در ادامه با اشاره به روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از زلزله در بشرویه اظهار کرد: تسهیلات و کمک‌های بازسازی در حوادث با همکاری بنیاد مسکن پیگیری می‌شود و ساخت حدود ۳۵۰ واحد مسکونی تخریب شده در زلزله بشرویه نیز به مرحله قابلیت بهره‌برداری رسیده که برای افتتاح آنها برنامه‌ریزی شده است.

وی در پایان بیمه را پشتوانه‌ای برای حفظ سرمایه تولیدکنندگان و استمرار فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: نهادینه شدن فرهنگ بیمه در جامعه کشاورزی و دامداری، در کنار اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری جوامع روستایی و عشایری در برابر حوادث طبیعی دارد.



منبع : ایرنا