باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی راد- ایمان تاجیک، سخنگوی بسیج، در نشست خبری تشریح برنامه‌های چهل‌وهفتمین سالگرد گرامیداشت هفته بسیج، با اشاره به شکل‌گیری این نهاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بسیج پنجم آذرماه ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) بنیان‌گذاری شد؛ ابتکاری که به تعبیر رهبر انقلاب، پدیده‌ای بی‌نظیر و فاقد نمونه مشابه در جهان است.

وی با بیان اینکه بسیج ریشه در فرهنگ، تمدن و هویت تاریخی ایران دارد، افزود: امام خمینی (ره) پس از صدور فرمان تشکیل بسیج، جهت‌گیری و مأموریت آن را نیز مشخص کردند و مبارزه با استکبار جهانی را در کانون این حرکت قرار دادند.

تاجیک با اشاره به اینکه بسیج صرفاً یک ساختار نظامی نیست، تصریح کرد: اساس شکل‌گیری بسیج بر شبکه‌سازی فرهنگی، اجتماعی و نظامی استوار است و نباید نقش و ظرفیت آن در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را کمتر از عرصه نظامی دانست.

سخنگوی بسیج در ادامه، ایمان و اعتمادبه‌نفس را دو پایه اصلی تفکر بسیجی عنوان کرد و گفت: خودباوری و خداباوری باید در تمام عرصه‌های فعالیت بسیج و بسیجیان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تضعیف هر یک از این دو پایه، به معنای ایجاد خلل در بنیان این تفکر است.

وی همچنین با تشریح مبانی فکری بسیج، مسئولیت‌پذیری و بصیرت را از مؤلفه‌های اساسی این منظومه فکری دانست و خاطرنشان کرد: اعتقاد به مسئولیت انسان و برخورداری از روشن‌بینی، از مبانی شکل‌گیری تفکر بسیجی است و نقطه مقابل مسئولیت‌پذیری، بی‌مسئولیتی است. انسان‌ها در طول زندگی خود نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند مسئولیت دارند. این حس مسئولیت‌پذیری در فرهنگ و تمدن ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد و از همین روست که رهبر شهید انقلاب، مسئولیت‌پذیری را در کنار بصیرت مطرح می‌کردند.

تاجیک با اشاره به مفهوم بصیرت اظهار کرد: بصیرت به معنای شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت دوست و شناخت دشمن است. اگر نگاهی به اتفاقات جنگ تحمیلی دوم و سوم داشته باشیم، جلوه‌های این مؤلفه‌ها را در بلوغ بسیج مردمی و مردم‌پایه به‌روشنی مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: در جنگ سوم، مردم در قبال وطن و ناموس خود احساس مسئولیت کردند و به میدان آمدند. آنان با شناخت شرایط و درک زمان، در صحنه حضور یافتند. همچنین در حوادث و فتنه‌هایی که پیش از جنگ تحمیلی دوم و سوم به راه افتاد، مردم حضور داشتند و تحولات را در مسیر منافع ایران قوی پیش بردند.

سخنگوی بسیج تصریح کرد: آنچه رهبر شهید انقلاب از آن به‌عنوان منظومه فکری بسیج یاد می‌کردند، در جامعه ما نهادینه شده است و ثمره آن را در حضور مردم در میدان‌های مختلف مشاهده می‌کنیم. دشمن از این حضور و انسجام مردمی ضربه جدی خورد؛ همان‌گونه که در برابر نیرو‌های مسلح ایران به زانو درآمد و تسلیم شد، در مواجهه با مردم ایران نیز با شکست روبه‌رو شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ثابت کردند که صاحبان اصلی این کشور و انقلاب هستند و نقشی تعیین‌کننده دارند. به تعبیر رهبر شهید انقلاب، مردم به میدان آمدند تا کار را تمام کنند.

تاجیک با اشاره به مفهوم بسیج فراگیر و شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» بیان کرد: این مفهوم از همین خاستگاه قابل تعریف است. رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند هر کسی که با انگیزه، عشق و غیرت برای جامعه و کشور خود خدمت کند، بسیجی است. ایشان در یکی از فرمایشات خود در سال ۱۳۹۳ نیز بیان کردند که هر ایرانی بالقوه یک بسیجی است.

وی ادامه داد: نمی‌توان ایرانی‌ای را تصور کرد که نسبت به وطن و ناموس خود غیرت نداشته باشد و در قبال همنوعان و جامعه خود احساس مسئولیت نکند. در تمام گفتمان‌ها و رویداد‌هایی که در این ایام شکل می‌گیرد، مردم نقش محوری دارند؛ از گفتمان «جان‌فدا» گرفته تا بسیج مردمی و جهاد مواسات، همه این حرکت‌ها در مسیر ایران قوی و با محوریت مردم شکل می‌گیرند.

سخنگوی بسیج با تأکید بر نقش سازمان بسیج مستضعفین در این عرصه گفت: این سازمان به‌عنوان تسهیلگر و خدمت‌رسان حضور دارد و سازماندهی و هدایت ظرفیت، ذوق و اشتیاق مردم برای مشارکت در کنش‌های اجتماعی، فرهنگی و نظامی را در چارچوب مأموریت خدمتگزاری به مردم دنبال می‌کند.

تاجیک گفت: شعار هفته بسیج امسال که از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، «بسیج؛ جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» است. تاجیک با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و جان‌فدایی در تفکر بسیجی اظهار کرد: گفتمان‌های مختلفی در جامعه شکل می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به «جان‌فدا شدن برای ایران» و «جان‌فدا شدن برای اسلام» اشاره کرد. جان‌فدایی در بطن و ریشه بسیج قرار دارد و حد اعلای یک بسیجی، جان‌فدا شدن در راه آرمان‌های خود است.

وی افزود: جان‌فدای بزرگ انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای بودند.

سخنگوی بسیج در تشریح بخش دوم شعار هفته بسیج با عنوان «امید مستضعفان» گفت: مستضعف مفهومی عام دارد و صرفاً به معنای مستضعف مالی نیست. در اقصی نقاط جهان، آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبانی حضور دارند که برای ورود به عرصه عدالت‌خواهی، نیازمند نگاه، حمایت و اندیشه راهبردی هستند.

تاجیک ادامه داد: شجره طیبه بسیج شکوفه‌هایی دارد که رایحه آن فراتر از مرز‌های ایران خواهد رفت؛ همان‌گونه که آثار این تفکر و رویداد‌های برخاسته از آن در نقاط مختلف جهان منتشر شده است. ملت‌های درگیر با سیاست‌های ظالمانه و استکباری نیز به چنین اندیشه و راهبردی نیاز دارند.

وی تصریح کرد: این اندیشه و راهبرد برای هم‌افزایی و انتقال تجربه به سایر ملت‌های آزادی‌خواه جهان آمادگی دارد.

تاجیک در ادامه با اشاره به رویکرد جدید و تحول در سازمان بسیج اظهار کرد: با توجه به فرمان رهبر انقلاب در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ساعی، راهبرد اصلی بسیج بر مسئله‌محوری و حل مسائل متمرکز شده است.

وی افزود: حل مسئله در بسیج، چه در سطح مردم و محلات و چه در حوزه مسائل کلان کشور، در دستور کار قرار دارد و در ایام هفته بسیج فرصت خواهیم داشت این رویکرد را به‌صورت کامل و شفاف تشریح کنیم.

سخنگوی بسیج همچنین با اشاره به طرح مسجد و محله‌محوری بیان کرد: حکمرانی محله‌محور و حکمرانی مردم بر مردم، بر اساس پیوند میان نیاز نیازمندان و توان توانمندان و با بهره‌گیری از مشورت نخبگان دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده و رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، نیز نگاه ویژه‌ای به این طرح به‌عنوان راهگشایی برای حل مسائل مردم و کشور دارند.

وی افزود: تمامی برنامه‌های بسیج با محوریت میدان، مردم و ملت برگزار خواهد شد.

تاجیک با اشاره به روزشمار هفته بسیج گفت: جمعه ۲۹ آبان با شعار «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی» و با محوریت آموزش، تربیت، ورزش و جهاد تبیین آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: شنبه ۳۰ آبان با عنوان «بسیج، همدلی، خدمت» و با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، سازندگی و پیشرفت برگزار می‌شود. یکشنبه اول آذر نیز با عنوان «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» به موضوع بانوان و خانواده اختصاص دارد.

سخنگوی سازمان بسیج افزود: دوم آذرماه با عنوان «بسیج، اتحاد، همبستگی و محله قوی» و با محوریت محله‌محوری، حکمرانی محله‌محور و فعالیت‌های اجتماعی برگزار خواهد شد.

تاجیک گفت: سوم آذرماه نیز با عنوان «بسیج نخبگان، به توان مردم» و با تمرکز بر عرصه علمی، فضای مجازی و هوش مصنوعی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: چهارم آذرماه با عنوان «بسیج، بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده» و با محوریت عرصه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اردو‌های جهادی برگزار خواهد شد و پنجم آذرماه نیز با عنوان «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار» به موضوعات دفاعی و امنیتی اختصاص دارد.

تاجیک همچنین از اجرای طرح «مواسات و همدلی» از ششم آذرماه خبر داد و گفت: این طرح به‌صورت ویژه از روز جمعه آغاز می‌شود و تا پایان سال در حوزه توزیع بسته‌های معیشتی ادامه خواهد داشت.

وی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج را تجدید عهد و پیمان با رهبر انقلاب، دیدار فرماندهان و بسیجیان با علما و برگزاری اجلاسیه سراسری پیرغلامان حسینی در ارومیه عنوان کرد.

سخنگوی سازمان بسیج همچنین از آغاز رسمی فعالیت شبکه بسیج خبر داد و گفت: این شبکه پیش از این به‌صورت آزمایشی روی بستر تلوبیون در دسترس بوده و روز چهارشنبه به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

تاجیک با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اجرای طرح محله‌محوری اظهار کرد: آنچه به ارائه بهتر این طرح و تحقق این راهبرد کمک می‌کند، یاری و همراهی مردم است. همان‌طور که رهبر شهید انقلاب فرمودند، هر ایرانی بالقوه یک بسیجی است؛ چراکه نسبت به همنوع و وطن خود احساس مسئولیت می‌کند. این احساس مسئولیت، نقطه اتصال مردم برای حل مسائل کشور و مشکلات درون‌محله‌ای خواهد بود.

وی افزود: در حوزه مسائل اقتصادی نیز هیئت‌های اندیشه‌ورز با تعامل دانشگاه‌ها و نخبگان این عرصه نقش‌آفرینی خواهند کرد. بررسی‌ها در این زمینه انجام می‌شود تا بسیج بتواند در کنار مردم و به‌عنوان خدمتگزار، زمینه تحقق این اقدامات را فراهم کند.

سخنگوی بسیج با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از نظرات مستقیم مردم تصریح کرد: در دوره جدید تلاش خواهیم کرد از دیدگاه‌ها و نظرات مستقیم مردم استفاده کنیم. همچنین برای برقراری ارتباط مستقیم سخنگوی بسیج با مردم برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا این ارتباط به هم‌افزایی بیشتر کمک کند.

تاجیک ادامه داد: در آینده نزدیک سامانه‌ای راه‌اندازی خواهیم کرد تا بر اساس نیاز‌ها و مسائلی که خود مردم شناسایی و مطرح می‌کنند، بتوانیم خدمات لازم را ارائه دهیم، در کنار مردم باشیم و برای حل مسائل جامعه تسهیلگری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم بهتر می‌توانند برای مردم کار کنند و از طریق مشارکت در حکمرانی، دولت را نیز برای حل مسائل پای کار بیاورند و یاری کنند. این ظرفیت مردمی را در ایستادگی ایران قوی در برابر تهدیدها، تحریم‌ها و تجاوز‌ها نیز مشاهده کرده‌ایم.

تاجیک با اشاره به شهدای حوادث اخیر اظهار کرد: در این ایام شهدای گرانقدری تقدیم کشور شده‌اند. شهدای میناب نماد جنایتکاری یک رژیم مستکبر هستند و تروریست‌های آمریکایی با فاجعه میناب، یکی از مصادیق آشکار جنایت را رقم زدند.

وی شهادت رهبر شهید انقلاب در کنار اعضای خانواده ایشان و دیگر شهدای این حوادث را نیز از مصادیق جنایات صورت‌گرفته دانست و افزود: این حوادث نشان‌دهنده خوی خشونت‌بار آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان دست‌نشانده آن است.

تاجیک در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره رویکرد بین‌المللی بسیج اظهار کرد: موضع بسیج در عرصه بین‌المللی همان رویکردی است که رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند؛ کمک به مستضعفان جهان. همچنین نگاه جبهه مقاومت و مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جهان به ایران به‌عنوان نماد این حرکت معطوف است.

وی افزود: هر اندازه ایران قوی‌تر و منسجم‌تر باشد و مسیر پیشرفت و اقتدار را با قدرت بیشتری دنبال کند، می‌تواند الگویی شایسته برای مستضعفان جهان باشد.

سخنگوی بسیج با اشاره به برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی این سازمان بیان کرد: در این حوزه مباحث متعددی در حال پیگیری است که طرح مسجد و محله‌محوری از جمله آنهاست. معتقدم مسجد محله‌محور و حکمرانی مردم بر مردم می‌تواند تحولات مهمی در کشور رقم بزند و تحقق این رویکرد نیازمند مشارکت همه مردم است.

تاجیک تصریح کرد: بسیج در عرصه اجتماعی، نقش تسهیلگر و خدمت‌رسان را بر عهده خواهد داشت و ساختار آن در حوزه فعالیت‌های اجتماعی تغییری نکرده است. خدمت‌رسانی به مردم در حوادث و رویداد‌های مختلف همچنان در دستور کار بسیج قرار دارد.

وی با اشاره به نقش بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی به‌عنوان خادم مردم، همان‌گونه که در گذشته در رویداد‌های مختلف خدمت‌رسانی کرده است، در حوادث و اتفاقات آینده نیز با اتکا به توان و مشارکت مردم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

تاجیک در پایان با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی گفت: گروه‌های جهادی در سراسر کشور اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌اند. این گروه‌ها به‌صورت خودجوش و با هدف خدمت به مردم شکل گرفته‌اند و در موارد مختلف با درخواست کمک و مطالبه تسهیلگری از بسیج مواجه بوده‌اند که بسیج نیز در این عرصه حضور داشته و خدمت‌رسانی را دنبال کرده است.