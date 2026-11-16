باشگاه خبرنگاران جوان - باکس «سریال‌باز»، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک سریال را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

سریال «مکانیسم» به کارگردانی ژوزه پادیلا، پنج شنبه و جمعه (۲۸ آبان ماه و ۲۹ آبان ماه) ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده: مردی به نام مارکو روفو که به عنوان نماینده پلیس فدرال انجام وظیفه می‌کند، با وسواس و دقت خاصی در مورد پرونده‌های مختلف تحقیق می‌نماید. در ادامه، او و دستیارش ورنا کاردونی، مسئولیت پیگیری یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی در تاریخ برزیل را برعهده می‌گیرند و...

از بازیگرانی که در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان اورسولا کوربیرو، ادی ردمین، لاشانا لینچ، بن هال، چوکودی ایووجی، الینور ماتسورا و سوله ریمی را نام برد.

شبکه تماشا با احیای باکس «سریال‌باز»، فرصتی را برای علاقه‌مندان به تماشای پیوسته سریال‌های جذاب و پرتعلیق فراهم کرده است. «مکانیسم» نیز با داستانی درام، این هفته مخاطبان را در جریان ماجرایی جنایی قرار می‌دهد و می‌تواند تا پایان، آنها را با خود همراه کند.

منبع: شبکه تماشا