باشگاه خبرنگاران جوان -انور دیودل مسئول امور عشایر مهاباد گفت: بهسازی و اصلاح ایل‌راه‌ها با هدف فراهم کردن تردد آسان و ایمن عشایر و دام‌های آنان و با همکاری دستگاه‌های مختلف، از جمله اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: هم اکنون جاده دسترسی روستای «باگردان» به «بنگوین» که یکی از مسیر‌های تردد عشایر بین ییلاق و قشلاق است، به طول پنج کیلومتر در مرحله زیرسازی و آماده‌سازی برای آسفالت قرار دارد که در این مسیر ۱۲ دهنه پل نیز احداث شده است.

مسئول امور عشایر مهاباد خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر تسهیل تردد و افزایش رفاه عشایر، در حفاظت از دام‌ها و ارتقای بهره‌وری دامداری در مناطق کوهستانی نیز نقش موثری دارد.

دیودل درباره توزیع نهاده‌های دامی و آرد میان عشایر این شهرستان نیز گفت: امسال در مجموع ۳۵۰ تُن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنسانتره با قیمت یارانه‌ای و ۱۴۴ تن آرد بین جامعه عشایری مهاباد توزیع شده است.

وی اضافه کرد: امسال همچنین ۲۸ میلیارد ریال تسهیلات بانکی کم‌بهره برای خرید دام سبک به عشایر این شهرستان اختصاص یافته است.

مسئول امور عشایر مهاباد با اشاره به ظرفیت دامداری در این شهرستان اظهار کرد: عشایر مهاباد بیش از ۲۸۰ هزار راس دام سبک و سنگین دارند و در مناطق ییلاقی و قشلاقی از جمله لندشیخان، چونه، سهند و دیگر مناطق کوهستانی و دشتی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: یک‌هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری دارای پرونده با جمعیتی بیش از ۶ هزار نفر در مهاباد زندگی می‌کنند که عمده فعالیت آنان در حوزه دامپروری و صنایع وابسته متمرکز است.