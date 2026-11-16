باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از شروع بارندگی در این استان از عصر و شامگاه گذشته تا ۸ صبح امروز، بیشترین بارندگی با ۹۹ میلیمتر در امامزاده اسحاق شفت ثبت شده است.

همچنین در پیلمیرا رضوانشهر ۶۴.۸ میلیمتر، گیسوم ۶۱، املش ۵۲.۴، خرجگیل تالش ۵۰.۱، فومن ۴۰.۴، رضوانشهر ۴۰.۲، صومعه‌سرا ۳۹.۷، تالش ۳۲.۷، ماسال ۳۰.۱، چسلی و لیسار ۲۹.۲، آبکنار بندرانزلی ۲۸.۳، آستارا ۲۶.۱، سیاهکل ۲۲.۷، لاهیجان ۲۱.۶، ایستگاه کشاورزی رشت ۲۰.۶ و ایستگاه توتون رشت ۲۰.۵ میلیمتر باران باریده است.

در اسب‌وونی تالش ۱۹.۲، ایستگاه استانداری رشت ۱۸.۱، بندر انزلی ۱۴.۸، جیرکول رودسر ۱۳.۱، حیران ۱۲.۵، خمام ۱۲، روشنده رضوانشهر ۱۱.۹، لنگرود ۱۱.۴، ماسوله ۱۰.۲، دهشال و آستانه‌اشرفیه ۹.۲، کیاشهر ۸.۳، گورج املش ۵.۵، رودبنه لاهیجان ۴.۲، رودسر ۳.۳، رودبار ۳.۲، شوییل اشکورات ۲.۷ و داماش رودبار ۱.۶ میلیمتر باران باریده است.

طبق پیش بینی هواشناسی ابرناکی و مه‌آلودگی هوا، کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۴، وزش باد و بارندگی در برخی مناطق شدید و موقتی خیلی شدید، رعد و برق، تگرگ و در ارتفاعات بارش برف تا صبح فردا (سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه) در استان فراهم است (هشدار سطح نارنجی هواشناسی).

به تدریج طی فردا با خروج سامانه بارشی، جوی غالبا پایدار تا اوایل هفته آینده مورد انتظار است. سه شنبه شب لغایت صبح چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در ارتفاعات و دامنه‌ها یخبندان پیش بینی می‌شود. از چهارشنبه نیز به تدریج شرایط برای وزش باد جنوبی (بعضی نقاط شدید، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها) و روند افزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده مهیا خواهد شد.

آسمان گیلان در حال حاضر ابری و مه‌آلود است و در مناطق مختلف استان باران می‌بارد.

پیش بینی دریایی سواحل گیلان

شرایط دریا در سواحل استان گیلان هم برای تمامی فعالیت‌های دریایی تا عصر فردا نامناسب پیش بینی شده است.