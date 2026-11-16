باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - عزیزالله گنجی گفت: در راستای پاسخگویی به جامعه مودیان و ایجاد شفافیت در چرخه مالیاتی، تاکنون ۲۵ پروژه با موفقیت تأمین اعتبار شده و ۴۰ پروژه دیگر در سراسر استان در لیست پروژه‌های منتظر انتخاب قرار گرفته‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری افزود: هدف ما این است که مودیان نه تنها مالیات خود را پرداخت کنند، بلکه بدانند این منابع چگونه به بهبود کیفیت زندگی آنها و فرزندانشان در قالب مدرسه، سالن ورزشی، جاده و زیرساخت‌های خدماتی بازمی‌گردد.

گنجی با اشاره به تنوع پروژه‌ها از شهرستان‌های بروجن و لردگان تا کوهرنگ و شهرکرد، اضافه کرد: لیست پروژه‌های پیش رو، طیف گسترده‌ای از نیاز‌های اساسی استان از جمله احداث ساختمان‌های اداری، تکمیل مدارس، احداث مخازن آب و توسعه زیرساخت‌های انرژی را در بر می‌گیرد. ما از صاحبان محترم مشاغل و مودیان دعوت می‌کنیم تا با انتخاب پروژه‌های مورد نظر خود، مستقیماً در فرآیند توسعه استان نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: این رویکرد، گامی مهم در جهت تقویت اعتماد مودیان و تبدیل مالیات به یک سرمایه‌گذاری اجتماعی برای خدمت به منافع عمومی استان است.