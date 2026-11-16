سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از نزدیک شدن یک شناور و قایق حامل چهار فرد مسلح به یک نفتکش در شرق جزیره سقطری یمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۴۳۰ مایل دریایی شرق جزیره سقطری یمن دریافت کرده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد یک نفتکش از نزدیک شدن یک فروند شناور و یک قایق کوچک حامل چهار فرد مسلح به آن خبر داده است.

شایان ذکر است که یک منبع نظامی ارشد یمنی روز یکشنبه به شبکه المیادین گفت که ده‌ها هزار نفر از نیرو‌های «العمالقه» و «درع الوطن» از نوار ساحلی نزدیک باب‌المندب و بخش‌های گسترده‌ای از مناطق المضاربه و راس العاره در استان لحج عقب‌نشینی کرده‌اند.

این منبع افزود که نیرو‌های مسلح یمن در نبردی سنگین که چند هفته ادامه داشت، مشارکت داشتند و یگان‌های موشکی، پهپادی و پدافند هوایی نیز در این عملیات نقش فعالی ایفا کردند.

وی با اشاره به اینکه هزاران حمله هوایی عربستان نتوانسته است از تجمعات نظامی این کشور حمایت کند، گفت این نیرو‌ها پس از عملیات‌های دقیق و ویژه ارتش یمن، فرار کردند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه باب المندب ، جزیره سقطری ، جنگ یمن
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