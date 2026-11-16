\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0639\u0645\u0627\u0631\u062a \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0641\u062e\u0645\u060c \u0628\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0646\u0631 \u0622\u06cc\u0646\u0647\u200c\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u06af\u0686\u200c\u0628\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u06cc\u0644\u060c \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0648 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0