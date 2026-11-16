باشگاه خبرنگاران جوان - سید معین انجوی‌نژاد، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس و مشاور امور ایثارگران استاندار فارس، صبح دوشنبه ۲۵ آبان پس از سال‌ها تحمل عوارض و جراحات ناشی از حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به شهادت رسید.

شهید انجوی‌نژاد از رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس بود که خاطرات و روایت‌های او از دوران حضور در جبهه‌ها، بخشی از تلاش برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت به شمار می‌رفت.

او در سال‌های اخیر مسئولیت مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران را بر عهده داشت و در این جایگاه در پیگیری مسائل و مطالبات جامعه ایثارگری استان ایفای نقش می‌کرد.

شهادت این جانباز سرافراز، یادآور سال‌ها مجاهدت و ایثار نسلی است که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از میهن و آرمان‌های خود در میدان نبرد حضور یافتند و پس از پایان جنگ نیز با تحمل آثار و جراحات آن دوران، مسیر خدمت و مسئولیت را ادامه دادند.

منبع: بنیاد شهید فارس