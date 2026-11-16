باشگاه خبرنگاران جوان - معاون محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست همدان با بیان اینکه مجوز پرورش تیلاپیا در همدان صادر نمی‌شود، گفت: تیلاپیا به عنوان یک گونه مهاجم، اکوسیستم آبی استان را تهدید می‌کند بنابراین پرورش آن از سوی کمیته کارشناسی ضوابط پرورش ماهی ممنوع است.

مهدی صفی خانی افزود: ماهی تیلاپیا به علت قدرت تکثیر بالا و سازگاری با محیط‌های جدید مورد توجه قرار گرفته است.

این مسئول اضافه کرد: تیلاپیا از مهم‌ترین گونه‌های مهاجم شناخته شده در جهان است که با ورود به آب های آزاد به راحتی خود را با محیط جدید تطبیق داده و شرایط زیستی اکوسیستم را دگرگون می کند.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست همدان اظهار کرد: یکی از ویژگی های ماهی تیلاپیا این است که توان زیست و تکثیر در همه شرایط حتی آب های آلوده را دارد.

صفی خانی ادامه داد: این ماهی رقیب جدی سایر گونه های بومی محسوب شده و در صورت ورود و پرورش در اکوسیستم منطقه، به علت تکثیر بالا می تواند سایر گونه ها را براحتی مغلوب کند.

وی افزود: تیلاپیلا با ورود به یک اکوسیستم توان آسیب زدن به منابع غذایی،آب و امنیت سایر گونه ها را دارد و منابع زیستی را برای دیگر ماهی ها محدود می کند.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست همدان اضافه کرد: از این رو می توان با صراحت اعلام کرد در صورت ورود و پرورش ماهی تیلاپیا در منابع آبی استان کل اکوسیستم تحت تاثیر این گونه مهاجم قرار می گیرد.

صفی خانی بیان کرد: با توجه به اینکه تیلاپیا یک گونه گرم آبی است، ضرورت ندارد برای رشد و تکثیر این گونه که منطبق با اقلیم استان همدان نیست هزینه و سرمایه گذاری شود.

وی گفت: بنابراین می طلبد سرمایه گذاری به سمت پرورش گونه های منطبق و سازگار با شرایط اقلیمی همدان از جمله قزل آلا سوق یابد.

صفی خانی افزود: امسال همه اعضای" کمیته کارشناسی بررسی ضوابط پرورش ماهی" با جلوگیری از پرورش تیلاپیا در همدان موافقت کردند که این کمیته شامل محیط زیست، منابع طبیعی، آب منطقه ای، جهادکشاورزی و چند نهاد دیگر می شود.