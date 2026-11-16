نخست‌وزیر کانادا هشدار داد در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، اتاوا به سراغ خودروسازان چینی خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد در صورتی که مذاکرات تجاری با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای حفظ یکپارچگی صنعت خودروسازی آمریکای شمالی به نتیجه نرسد، کشورش ممکن است به سراغ شرکت‌های خودروسازی چینی برود.

کارنی این اظهارات را روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کامبوج مطرح کرد. وی قرار است این هفته در شهر شنژن چین با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار کند؛ دیداری که انتظار می‌رود موضوع صنعت خودروسازی چین نیز در آن مطرح شود.

کارنی افزود در سفر خود به چین بر موضوعاتی همچون امنیت غذایی، امنیت انرژی، خدمات مالی و نقش در حال تحول چین در نظام بین‌الملل تمرکز خواهد کرد.

نخست‌وزیر کانادا توضیح داد که مذاکرات با آمریکا همچنان اولویت اصلی اوست، اما نتایج این مذاکرات ممکن است تعیین کند که کانادا به دنبال گزینه‌های جایگزین، از جمله شرکت‌های خودروسازی اروپایی، چینی یا ژاپنی، برود یا خیر.

کارنی روز شنبه گذشته نیز در مانیل، پایتخت فیلیپین، اعلام کرده بود هرگونه توافق تجاری با واشنگتن باید به حفظ یک صنعت خودروسازی پایدار در کانادا منجر شود.

اقدام و واکنش متقابل

کارنی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا سرمایه‌گذاری احتمالی چین می‌تواند به‌عنوان اهرم فشاری در مذاکرات با آمریکا مورد استفاده قرار گیرد، گفت: «این موضوع اهرم فشار نیست، بلکه مسئله اقدام و واکنش متقابل است.»

وی درباره کارگران صنعت خودروسازی و ظرفیت‌های تولیدی کانادا افزود: «اگر از این ظرفیت‌ها به‌طور کامل در چارچوب آمریکای شمالی استفاده نشود، فرصت‌های دیگری به وجود خواهد آمد.»

او تاکید کرد: «کانادا در هر دو صورت مسیر خود را ادامه خواهد داد.»

کارنی همچنین تصریح کرد هرگونه سرمایه‌گذاری چین باید شامل تولید واقعی و گسترده در خاک کانادا باشد، نه صرفا مونتاژ قطعات وارداتی. به گفته وی، تحقق این هدف مستلزم رعایت استاندارد‌های مناسب کاری، ایجاد تاسیسات تولیدی و توسعه تدریجی زنجیره‌های تامین داخلی، از جمله استفاده از مواد معدنی حیاتی کانادا در تولید خودرو‌های برقی است.

وی در این باره گفت: «موضوع صرفا به خودرو‌های آماده مونتاژ مربوط نمی‌شود، بلکه باید بخش تولید نیز در آن وجود داشته باشد.»

کارنی و شی جین‌پینگ در ژانویه گذشته به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، ده‌ها هزار دستگاه خودروی برقی چینی با تعرفه‌های گمرکی کاهش‌یافته وارد بازار کانادا شود.

بر اساس این توافق، کانادا تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودرو‌های برقی چینی را به ۶.۱ درصد کاهش داد؛ اقدامی که در مرحله نخست امکان واردات سالانه حداکثر ۴۹ هزار دستگاه خودرو را فراهم می‌کند و این سقف در آینده افزایش خواهد یافت. در مقابل، چین نیز تعرفه‌های گمرکی بر محصولات کشاورزی کانادا، از جمله دانه کانولا، را کاهش داد.

انتقادها

کارنی در آن زمان ابراز امیدواری کرده بود که این توافق به جذب سرمایه‌گذاری چین در صنعت خودروسازی کانادا و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود.

با این حال، این توافق با انتقاد داگ فورد، نخست‌وزیر استان انتاریو که مرکز اصلی صنعت خودروسازی کانادا به شمار می‌رود، مواجه شد. وی هشدار داد ورود خودرو‌های برقی چینی می‌تواند مشاغل کانادایی را تهدید کند و دسترسی این کشور به بازار آمریکا را به خطر بیندازد.

سه خودروساز بزرگ دیترویت، یعنی شرکت‌های فورد، جنرال موتورز و استلانتیس، در کانادا، آمریکا و مکزیک کارخانه دارند و قطعات خودرو‌های تولیدی آنها گاهی چندین بار پیش از تکمیل فرایند تولید از مرز‌های این کشور‌ها عبور می‌کنند.

در همین حال، ترامپ بار‌ها شرکت‌های خودروسازی را به انتقال خطوط تولید از کانادا به آمریکا تشویق کرده است.

تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی ترامپ، صنعت خودروسازی کانادا را که وابستگی زیادی به تولید فرامرزی دارد، با اختلال مواجه کرده است.

کانادا اخیرا شرکت استلانتیس را به شکایت قضایی تهدید کرد؛ این شرکت برنامه تولید خودروی «جیپ کامپس» در برمپتون، واقع در استان انتاریو، را به ایالت ایلینوی آمریکا منتقل و با فروش کارخانه مونتاژ تعطیل‌شده خود در کانادا موافقت کرده است.

کارنی روز شنبه گذشته نیز اعلام کرده بود که گفت‌و‌گو‌های مفصلی با ترامپ و مقام‌های ارشد آمریکایی داشته و دو کشور با وجود اختلافات همچنان در مسیر دستیابی به یک توافق تجاری احتمالی پیشرفت می‌کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: خودرو چینی ، کانادا و آمریکا ، تعرفه تجاری
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