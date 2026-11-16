باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین آغاز هفته جهانی کارآفرینی با شعار «ایران به توان کارآفرینی» با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: کارآفرینی نیازمند خلاقیت، نوآوری و پذیرش ریسک است، اما بخشی از قوانین و مقررات موجود، زمینه لازم را برای فعالیت‌های تحول‌آفرین فراهم نمی‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مقررات حوزه کسب‌وکار افزود: قوانین و ضوابط حاکم بر کشور به اندازه کافی حامی کارآفرینی نیستند و باید بررسی شود که مقررات موجود تا چه اندازه به فعالان اقتصادی اجازه ریسک‌پذیری و ایجاد تحول می‌دهند.

حسینی تصریح کرد: با ساختار‌های سنتی و کلاسیک نمی‌توان اقدامات جدی و تحول‌آفرین انجام داد. کارآفرینی مستلزم تغییر در ساختار‌های موجود است و این تغییرات بدون پذیرش ریسک امکان‌پذیر نخواهد بود.

برگزاری بیش از ۴۸ برنامه ملی و استانی در هفته جهانی کارآفرینی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در ادامه از برگزاری ۱۸ برنامه ملی و بیش از ۳۰ برنامه استانی به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با مشارکت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و با هدف تقویت تعامل میان فعالان زیست‌بوم کارآفرینی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب «تاب‌آوری در شرایط بحران» به‌عنوان محور برنامه‌های امسال افزود: با توجه به شرایط دشوار کشور و آسیب‌هایی که برخی کسب‌وکار‌ها متحمل شده‌اند، تلاش کردیم تجربه کارآفرینانی را که توانسته‌اند پس از بحران فعالیت خود را از سر بگیرند، مورد توجه قرار دهیم.

حسینی ادامه داد: سال گذشته موضوع نسل زد محور برنامه‌های هفته جهانی کارآفرینی بود که زمینه گفت‌و‌گو‌های مؤثری را فراهم کرد. امسال نیز با تمرکز بر تاب‌آوری تلاش داریم تجربیات فعالان اقتصادی در مواجهه با بحران‌ها به اشتراک گذاشته شود.

معاون وزیر کار همچنین با اشاره به اهمیت تعامل مستقیم میان فعالان اقتصادی تأکید کرد: با وجود گسترش ارتباطات در فضای مجازی، گفت‌و‌گو‌های حضوری همچنان نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند و می‌توانند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثر باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با برقراری صلح پایدار و تقویت تاب‌آوری اقتصادی، شرایط برای رشد تولید، توسعه کسب‌وکار‌ها و رونق اقتصادی کشور بیش از گذشته فراهم شود.