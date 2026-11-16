باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که وزیر امور خارجه را در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) همراهی می‌کند، صبح امروز دوشنبه ۲۵ آبان، در حاشیه اجلاس با سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین با اشاره به پیوند‌های مشترک تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی دو ملت همسایه و مسلمان، بر اهمیت بهره‌گیری از روابط بسیار خوب و اعتماد متقابل بین دو کشور برای تقویت مناسبات در همه عرصه‌ها از جمله در زمینه‌های رسانه‌ای و فرهنگی تأکید کردند.

سخنگویان وزارت امور خارجه ایران و پاکستان همچنین با تاکید بر اهمیت تعمیق تفاهم و دوستی بین دو ملت با استفاده از ابزار رسانه، بر اهمیت ایجاد ساز و کار‌های مناسب برای تقویت هماهنگی‌ها در مباحث رسانه‌ای تأکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت