باشگاه خبرنگاران جوان - احمد اسد سنگابی با اشاره به اجرای طرح شناورسازی سهمیه آرد گفت: سهمیه واحد‌های نانوایی بر اساس عملکرد ثبت‌شده آنها در دوره دوماهه گذشته تعیین می‌شود و میزان فعالیت و تولید هر واحد در این بازه، بر سهمیه دوره بعد اثر می‌گذارد.

او یکی از ایراد‌های سامانه نانینو را نحوه محاسبه تولید نان عنوان کرد و افزود: در این سامانه برای هر کیسه آرد، تعداد مشخصی نان تعریف شده است؛ اما این میزان لزوماً با شرایط واقعی تولید در نانوایی‌ها مطابقت ندارد.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شیراز توضیح داد: برای نمونه، سامانه برای هر کیسه آرد سنگک، تولید ۱۱۷ عدد نان را در نظر می‌گیرد؛ در حالی که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده با حضور مسئولان استانی و با توجه به کیفیت گندم و آرد، میزان واقعی تولید حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ عدد است. به گفته او، این اختلاف ممکن است باعث شود عملکرد نانوا کمتر از میزان واقعی ثبت شود و در نتیجه، سهمیه آرد دوره بعد کاهش یابد.

اسد سنگابی قطعی برق و اینترنت و اختلال در دکل‌های مخابراتی را از دیگر مشکلات نانوایان دانست و گفت: در چنین شرایطی ممکن است نانوا برای ادامه فعالیت از کارت‌خوان جانبی استفاده کند و بخشی از تراکنش‌ها در سامانه ثبت نشود؛ موضوعی که بر عملکرد ثبت‌شده واحد اثر منفی می‌گذارد.

وی محدودیت تعداد نان قابل عرضه در سامانه را نیز از مشکلات موجود برشمرد و افزود: گاهی مشتری تعداد بیشتری نان از سقف تعریف‌شده در سامانه درخواست می‌کند. نانوا برای پاسخگویی به نیاز مشتری، سفارش را تحویل می‌دهد، اما ممکن است در پایان ماه میان آمار واقعی فروش و اطلاعات ثبت‌شده مغایرت ایجاد شود.

اختلاف میان سهمیه محاسبه‌شده و نیاز واقعی نانوایی‌ها

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شیراز با بیان اینکه سامانه نانینو باید متناسب با شرایط واقعی فعالیت نانوایی‌ها عمل کند، گفت: برخی واحد‌ها بر اساس میزان تولید و هشت ساعت فعالیت روزانه، به حدود ۳۰۰ کیسه آرد نیاز دارند؛ اما محاسبات سامانه برای آنها حدود ۲۰۰ کیسه را نشان می‌دهد.

به گفته اسد سنگابی، این اختلاف می‌تواند مانع تأمین تولید مورد انتظار در ساعات کاری شود و در پایان ماه، واحد نانوایی را با کسری آرد روبه‌رو کند.

او افزود: این وضعیت در برخی موارد به کاهش ساعات فعالیت یا حتی تعطیلی واحد صنفی می‌انجامد و مقرر شده است واحد‌های نیازمند شناسایی و آرد آنها متناسب با شرایط واقعی فعالیتشان تأمین شود.

اسدسنگابی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نرخ نان‌های ساندویچی و همبرگری گفت: با توجه به افزایش سه‌برابری قیمت نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم، نرخ این محصولات نیز افزایش یافته و قیمت نان همبرگری و ساندویچی در شیراز ۲۷ هزار تومان تعیین شده است.

منبع: اصناف فارس