باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا هنوز درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تصمیم نگرفته و در حال مشورت با خانواده‌اش است.

به گفته منابع آگاه، نزدیک‌ترین مشاوران سیاسی ونس معتقدند او باید در انتخابات شرکت کند و احتمالاً نیز چنین خواهد کرد. متحدان او می‌گویند شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای جایگاهش را به‌عنوان گزینه اصلی این حزب برای انتخابات آینده تغییر نداده است.

با این حال، شکست‌های اخیر جمهوری‌خواهان به منتقدان دولت ترامپ فرصت داده است تا خواستار تغییر مسیر حزب در انتخابات ۲۰۲۸ شوند. ونس نیز در صورت نامزدی، ناچار خواهد بود از عملکرد دولت ترامپ دفاع کند؛ موضوعی که ممکن است بر شانس سیاسی او تأثیر بگذارد.

یکی دیگر از دلایل تعویق اعلام تصمیم ونس، نگرانی از واکنش ترامپ عنوان شده است. نزدیکان معاون رئیس‌جمهور معتقدند آغاز زودهنگام کارزار انتخاباتی ممکن است توجه‌ها را از ترامپ منحرف کند و به روابط این دو آسیب بزند.

در همین حال، تد کروز، سناتور تگزاس نیز در حال بررسی نامزدی احتمالی است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا از دیگر چهره‌هایی است که برخی جمهوری‌خواهان او را رقیبی جدی برای ونس می‌دانند. گلن یانگکین، برایان کمپ و ران دی‌سانتیس نیز از دیگر گزینه‌های احتمالی حزب جمهوری‌خواه هستند.

سخنگوی ونس از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است.

منبع: آکسیوس