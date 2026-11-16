باشگاه خبرنگاران جوان - کریم مجرب با تأکید بر ضرورت تبدیل حقوق دولتی معادن به منبعی پایدار برای توسعه زیرساخت‌ها، اظهار داشت: بخش معدن یکی از ظرفیت‌های کلیدی اقتصاد فارس است و بهره‌برداری از این ذخایر باید علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، به ارتقای رفاه عمومی و توسعه مناطق میزبان معادن منجر شود.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به مقایسه آماری عملکرد این حوزه تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، ۱،۰۷۴ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ معادل ۳۵۳ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده افزایشی بیش از سه برابر است.

او افزود: این ارقام در بازه زمانی یکسان و بر مبنای اطلاعات مالی ثبت‌شده برای ارزیابی دقیق روند تحقق درآمد‌های قانونی محاسبه شده است.

استخراج ۵۶.۶ میلیون تن مواد معدنی در استان

مجرب درباره حجم استخراج مواد معدنی در استان گفت: پایش استخراج واقعی و تطبیق آن با پروانه‌های بهره‌برداری از برنامه‌های نظارتی این اداره‌کل است و بر اساس داده‌های موجود، میزان استخراج مواد معدنی استان در بازه مورد بررسی در سال ۱۴۰۵ به ۵۶.۶ میلیون تن رسیده است.

او، ارزیابی دقیق عملکرد معادن را مستوجه توجه به شاخص‌هایی نظیر میزان استخراج واقعی، ارزش مواد معدنی، تعهدات بهره‌برداران و ضوابط قانونی دانست و تأکید کرد: صرف مقایسه ارقام بدون در نظر گرفتن شرایط تولید، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد.

مدیرکل صمت فارس در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی مطالبات معوق، بررسی مغایرت‌های میان استخراج و حقوق دولتی محاسبه‌شده، پیگیری بدهی بهره‌برداران و تقویت نظارت‌های میدانی و سامانه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع درآمد‌های قانونی دولت است.

منبع: صمت فارس