باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «محمد قنبری» رئیس پلیس آگاهی فراجا در ارزیابی عملکرد هفت ماهه نخست سال جاری، از تحول در شاخص‌های امنیتی و موفقیت‌های چشمگیر نیرو‌های عملیاتی خبر داد.

وی با اشاره به قدرت روزافزون پلیس در شناسایی مجرمین، اعلام کرد: میزان کشف سرقت‌های مهم (شامل منزل، خودرو، مغازه، دام و قطعات خودرو) با رشدی نزدیک به ۱۴ درصد همراه بوده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: همچنین، در بخش سرقت‌های خرد، میزان کشفیات با افزایشی بیش از ۱۵ درصد و در سایر انواع سرقت، با رشدی نزدیک به ۲۰ درصد رو‌به‌رو شده است.

وی تأکید کرد: این افزایش در کشفیات، نشان‌دهنده دقت بالا و برخورداری پلیس آگاهی از تکنولوژی‌های نوین در شناسایی مجرمین است.

وی در ادامه افزود: همزمان با تقویت بخش کشفیات، هدف اصلی ما کاهش وقوع جرم بوده که به شکلی درخشان محقق شده است.» که بر اساس این آمار، وقوع جرایم خرد بیش از ۳ درصد، قاپ‌زنی بیش از ۱۲ درصد و وقوع محموله‌های جرمی نیز با کاهش خیره‌کننده ۳۱ درصدی مواجه شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با تبیین ریشه‌های این موفقیت، خاطرنشان کرد: این کاهش وقوع جرم، محصول تدوین چشم‌انداز‌های جدید، آموزش‌های تخصصی و پیش‌بینی دقیق رفتار مجرمین در ماموریت‌های میدانی است.

وی با تاکید بر رسالت پلیس، گفت: ما در پلیس آگاهی، فراتر از یک وظیفه اداری، به دنبال صیانت از آرامش و امنیت مردم هستیم و همواره در پی شناسایی ریشه‌های جرم برای از میان برداشتن آنها هستیم.