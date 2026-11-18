باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: در حال حاضر بهای تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری به ۳۳۷ هزار تومان رسیده است و تداوم روند افزایشی نرخ ارز و نوسانات آن، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری و تلاش برای سرکوب قیمت‌ها راهکار مناسبی برای مدیریت بازار نیست، افزود: تولیدکننده نباید قربانی ناتوانی در مدیریت هزینه‌های اقتصادی شود. انتظار داریم دولت به جای اعمال فشار بر تولیدکنندگان، از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و واقعی از زنجیره تولید حمایت کند.

مرادی ادامه داد: تسهیلاتی که بانک عامل این بخش برای صنعت مرغداری در نظر گرفته است، به دلیل هزینه‌های بالای آن، حتی از وام‌های غیرحمایتی نیز گران‌تر تمام می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان چنین تسهیلاتی را حمایت واقعی از تولید دانست.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به وضعیت تولید و مصرف تخم‌مرغ در کشور گفت: بر اساس آمار، ماهانه حدود ۱۱۵ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که در شرایط فعلی و با توجه به میزان مصرف در این فصل، حدود ۱۰۵ هزار تن آن به تأمین نیاز داخلی اختصاص دارد و نزدیک به ۱۰ هزار تن مازاد تولید نیز وجود دارد که ظرفیت صادرات به بازار کشورهای همسایه را دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه تخم‌مرغ در شرایط فعلی قیمت مصوب ندارد، تصریح کرد: نوعی کنترل و مدیریت قیمت از طریق تعامل میان اتحادیه، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

مرادی افزود: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، بهای تمام‌شده تولید احصا و بررسی می‌شود، اما اینکه این رقم به عنوان قیمت مصوب در نظر گرفته شود یا خیر، به تصمیمات ستاد تنظیم بازار و تعامل میان وزارتخانه‌های مختلف بستگی دارد.