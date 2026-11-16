باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر شکرگزار، ورزشکار شیرازی رشته پرس سینه قدرتی، با کسب سه عنوان قهرمانی در رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ ۲۰۲۶ روسیه و ثبت رکورد ۲۶۰ کیلوگرم، افتخاری دیگر برای ورزش ایران رقم زد؛ قهرمانی که مدال‌های خود را به مردم ایران، به‌ویژه هم‌وطنانی که این روز‌ها روز‌های دشواری را سپری می‌کنند، تقدیم کرد.

میدان رقابت‌های بین‌المللی، عرصه‌ای برای به نمایش گذاشتن توانمندی، اراده و شایستگی ملت‌هاست؛ جایی که هر مدال تنها یک دستاورد ورزشی نیست، بلکه نمادی از تلاش، غیرت و افتخار ملتی است که نام و پرچمش در کنار برترین‌های جهان به اهتزاز درمی‌آید.

در همین راستا، امیر شکرگزار، ورزشکار توانمند شیرازی و نماینده کشورمان در رشته پرس سینه قدرتی، در رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ ۲۰۲۶ روسیه خوش درخشید و با کسب سه عنوان قهرمانی، نام ایران را در میان افتخارآفرینان این رقابت‌ها ثبت کرد.

این مسابقات که روز‌های ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه با حضور بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ ورزشکار از ۱۹ کشور جهان در روسیه برگزار شد، عرصه رقابت ورزشکاران کشور‌های مختلف برای کسب عنوان قهرمانی و دستیابی به سهمیه رقابت‌های المپیا پرو ۲۰۲۷ لاس‌وگاس بود. تیم ملی ایران نیز با شش ورزشکار در این رویداد بین‌المللی حضور یافت.

شکرگزار در نخستین موفقیت خود، در بخش پرس سینه قدرتی با تجهیزات، رده سنی اوپن و مستر M۱ (۴۰ تا ۴۹ سال)، با ثبت رکورد ۲۶۰ کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد.

وی همچنین در بخش پرس سینه قدرتی بنچ در رده آزاد (اوپن)، با مهار وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی عنوان قهرمانی را کسب کرد و سومین مدال طلای خود را به دست آورد.

در پایان این رقابت‌های جهانی، تیم ملی پاورلیفتینگ ایران نیز با عملکرد درخشان ورزشکاران خود موفق شد در جایگاه دوم جهان قرار بگیرد و افتخاری دیگر به کارنامه ورزش قدرتی کشور بیفزاید؛ موفقیتی که در کنار درخشش امیر شکرگزار، بیانگر توانمندی و ظرفیت بالای ورزشکاران ایرانی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی بود.

این سه عنوان قهرمانی، حاصل ماه‌ها تمرین، آمادگی تخصصی، اراده و پشتکار ورزشکاری است که با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های مسیر حرفه‌ای، حضور در میدان‌های بزرگ بین‌المللی و دفاع از اعتبار ورزش ایران را هدف خود قرار داده است.

امیر شکرگزار پس از این موفقیت، با تأکید بر اینکه ارزش واقعی این مدال‌ها را در شادی مردم و سربلندی ایران می‌بیند، اظهار کرد: تمام تلاش من این بود که بتوانم در این میدان بین‌المللی نماینده شایسته‌ای برای کشورم باشم. برای من، شنیدن نام ایران و به اهتزاز درآمدن پرچم کشورم در عرصه جهانی، بزرگ‌ترین انگیزه و افتخار است.

او با لحنی سرشار از احساس و غرور ملی افزود: این مدال‌ها را با تمام وجود به مردم عزیز ایران تقدیم می‌کنم؛ مردمی که صاحبان اصلی این افتخار هستند. می‌دانم بسیاری از هم‌وطنانم این روز‌ها حال و روز خوبی ندارند و با مشکلات و دشواری‌های مختلفی روبه‌رو هستند. امیدوارم این موفقیت، حتی برای لحظاتی، لبخندی بر لبان مردم سرزمینم بنشاند و اندکی از سنگینی روز‌های سختشان کم کند. این مدال‌ها برای من نیست؛ تقدیم به مردم ایران و به نام ایران است.

قهرمان شیرازی رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در ادامه با اشاره به نقش حمایت بخش خصوصی در تحقق این موفقیت گفت: حضور در مسابقات بین‌المللی هزینه‌های قابل توجهی دارد و متأسفانه ورزشکاران در بسیاری از موارد برای تأمین هزینه‌های اعزام با مشکلات جدی مواجه هستند.

او گفت: در این مسیر، حمایت مجموعه رستوران‌های «هفت‌خوان» به مدیریت حاج حسین حسن‌پور، نقش مهمی در فراهم شدن شرایط حضور من در مسابقات روسیه داشت که لازم می‌دانم از این حمایت و همراهی صمیمانه قدردانی کنم.

شکرگزار در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از استعداد‌ها و قهرمانان ورزشی کشور خاطرنشان کرد: قهرمانان ایران برای به اهتزاز درآوردن پرچم کشورشان در میادین جهانی، تنها به انگیزه و اراده نیاز ندارند؛ حمایت مسئولان، نهاد‌های ورزشی و بخش خصوصی نیز ضروری است. باید شرایطی فراهم شود تا ورزشکاران بدون دغدغه‌های مالی، تمام توان خود را برای رقابت با بهترین‌های جهان به کار بگیرند.

بی‌تردید، ارزش این سه مدال طلا فراتر از سکو‌های قهرمانی است؛ چراکه پشت هر مدال، نام ایران، تلاش یک ورزشکار ایرانی و آرزوی ملتی نهفته است که سربلندی سرزمینش را در هر عرصه‌ای افتخار خود می‌داند.