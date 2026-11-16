باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا بیرانوند دروازه بان تیم فوتبال تراکتور که در حال حاضر مشغول گذراندن دوران سربازی در فجر سپاسی شیراز است مدعی شد با تراکتور قراردادی ندارد و بازیکن آزاد محسوب می‌شود.

پیش از این باشگاه تراکتور از تمدید ۳ ساله قرارداد این دروازه بان خبر داده بود، اما بیرانوند مدعی است این قرارداد امضای مدیر عامل ندارد و فاقد اعتبار است.

علیرضا بیرانوند روز گذشته در نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام کرده است که قرارداد تمدید شده او با باشگاه تراکتور تا تاریخ مذکور از سوی مدیرعامل وقت امضا نشده و به این ترتیب از نظر او این قرارداد فاقد اعتبار قانونی است. به این ترتیب بیرانوند رسماً به دلیل عدم امضای قراردادش از سوی مدیرعامل تراکتور، منکر قرارداد با این باشگاه شده و به سازمان لیگ نیز این موضوع را اعلام کرده است.