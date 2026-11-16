باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ احسان بهمنی در نشست خبری با اشاره به گسترش روزافزون جرائم در فضای سایبری اظهار کرد: توسعه نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌ها و استفاده گسترده اقشار مختلف جامعه از فضای مجازی، در کنار بی‌توجهی برخی کاربران به اصول اولیه امنیت سایبری، زمینه بروز مشکلات و جرائم متعددی را برای شهروندان فراهم کرده است.

او افزود: امروزه کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که یکی از اعضای آن با نوعی از جرائم سایبری، از کلاهبرداری‌های اینترنتی و فیشینگ گرفته تا خرید‌های اینترنتی غیرمجاز و برداشت از حساب بانکی، مواجه نشده باشد.

کشف حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرائم سایبری در فارس

رئیس پلیس فتا استان فارس با اشاره به عملکرد این مجموعه در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ گفت: به لطف خداوند، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های فرمانده انتظامی استان و تلاش شبانه‌روزی همکارانم در مجموعه پلیس فتا، توانسته‌ایم حدود ۸۰ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه جرائم سایبری را به مرحله شناسایی و کشف برسانیم.

سرهنگ بهمنی ادامه داد: در این پرونده‌ها، مجرمان شناسایی و دستگیر شده‌اند و پرونده‌ها پس از تکمیل تحقیقات و تهیه گزارش‌های نهایی برای رسیدگی و تعیین تکلیف قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

او همچنین ارزش ریالی پرونده‌های بررسی‌شده در این مدت را یک هزار و ۴۵ میلیارد و ۷۰۹ میلیون تومان اعلام کرد.

هشدار درباره شگرد جدید هک تلفن همراه با تصاویر و کارت عروسی جعلی

سرهنگ بهمنی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به تلفن‌های همراه شهروندان، این موضوع را یکی از تهدید‌های جدی و فراگیر در فضای سایبری دانست و گفت: در این شگرد، مجرمان ابتدا با ارسال لینک‌ها یا فایل‌های آلوده در قالب تصاویر یادگاری، کارت پستال، تبریک مناسبت‌های فرهنگی و حتی کارت عروسی، کاربران را ترغیب می‌کنند فایل دریافتی را باز کنند.

او افزود: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مانند شب یلدا، عید نوروز، روز مادر و روز پدر، پیام‌هایی با محتوای جذاب و ظاهراً دوستانه برای کاربران ارسال می‌کنند تا آنها بدون توجه به ملاحظات امنیتی، روی لینک یا فایل پیوست‌شده کلیک کنند.

رئیس پلیس فتا فارس تصریح کرد: در این روش، ممکن است تلفن همراه یکی از مخاطبان آلوده شده باشد و مجرم سایبری پس از دسترسی غیرمجاز به گوشی وی، همان پیام آلوده را از طریق شماره تلفن فرد قربانی برای سایر مخاطبان ارسال کند. از آنجا که پیام از طرف یک دوست یا آشنای مورد اعتماد دریافت می‌شود، احتمال باز کردن فایل توسط مخاطبان افزایش می‌یابد و این چرخه می‌تواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از کاربران گسترش پیدا کند.

او با بیان اینکه نصب نرم‌افزار‌های جاسوسی و ایجاد دسترسی از راه دور به تلفن همراه، پیامد اصلی این شگرد است، اظهار کرد: پس از آلوده شدن گوشی، مجرم سایبری ممکن است به اطلاعات شخصی، تصاویر خصوصی، پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و حتی اطلاعات مربوط به خدمات بانکی و پیامک‌های بانکی قربانی دسترسی پیدا کند و در نهایت با سوءاستفاده از این اطلاعات، اقدام به کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی کند.

در صورت کلیک روی لینک آلوده چه کنیم؟

سرهنگ بهمنی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات ضروری پس از باز کردن لینک یا فایل آلوده گفت: نخستین اقدام، قطع فوری اینترنت تلفن همراه است؛ زیرا با این کار ارتباط گوشی با فرد مهاجم قطع شده و امکان ادامه دسترسی و انجام اقدامات بعدی از سوی مجرم محدود می‌شود.

او ادامه داد: البته قطع اینترنت به معنای پاک شدن بدافزار از گوشی نیست و دستگاه همچنان ممکن است آلوده باشد. در چنین شرایطی، افرادی که دانش فنی لازم را دارند باید نرم‌افزار مشکوک را شناسایی و برای حذف آن اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: افرادی که توانایی تشخیص و حذف بدافزار را ندارند، باید در شرایطی که گوشی همچنان آفلاین است، از مخاطبان خود خروجی تهیه کنند و فایل مخاطبین را با فرمت VCF روی دستگاه دیگری انتقال دهند؛ سپس برای پاک‌سازی کامل گوشی و نصب مجدد سیستم‌عامل (فلش کردن دستگاه) اقدام کنند.

او تأکید کرد: تا زمانی که آلودگی تلفن همراه به‌طور کامل برطرف نشده است، احتمال دسترسی مجرمان به پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیامک‌ها و اطلاعات بانکی وجود دارد.

مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی فعال است

سرهنگ بهمنی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: این مرکز به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شهروندان است و مردم در صورت مواجهه با جرائم سایبری و به‌ویژه موارد فوری مانند هک شدن حساب بانکی و برداشت غیرمجاز در حال انجام، می‌توانند بدون فوت وقت با پلیس فتا تماس بگیرند یا به این مجموعه مراجعه کنند.

شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری با تجهیزات اسکیمر

رئیس پلیس فتا استان فارس همچنین از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند مجرمانه خبر داد که با استفاده از تجهیزات اسکیمر در استان فارس و چهار استان دیگر فعالیت مجرمانه داشته‌اند.

سرهنگ بهمنی گفت: متهمان این پرونده دستگیر شده‌اند و در حال انتقال به شیراز هستند. پس از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی اطلاعات و مستندات پرونده، اطلاع‌رسانی لازم درباره جزئیات اقدامات مجرمانه این افراد انجام خواهد شد.

او در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای و رعایت اصول امنیت سایبری خاطرنشان کرد: شهروندان باید از باز کردن لینک‌ها و فایل‌های ناشناس، حتی اگر از طرف دوستان و آشنایان ارسال شده باشند، خودداری کنند و نسبت به پیام‌هایی که با عناوین جذاب مانند عکس یادگاری، کارت تبریک و کارت عروسی دریافت می‌کنند، حساسیت بیشتری داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فارس از شهروندان خواست توصیه‌های امنیتی را علاوه بر خود، به اعضای خانواده و اطرافیان نیز منتقل کنند تا با افزایش آگاهی عمومی، زمینه سوءاستفاده مجرمان سایبری کاهش یابد.