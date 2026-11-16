باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان‌های نوشهر و چالوس در پی بارندگی‌های شدید همراه با رعد و برق امروز دوشنبه ۲۵ آبان دچار آبگرفتگی شدید شدند.

این بارندگی منجر به بالا آمدن آب و طغیان رودخانه‌ها از جمله در شهرستان نوشهر شد.

هواشناسی مازندران با اعلام فعالیت سامانه بارشی از دوشنبه ۲۵ آبان تا ظهر سه‌شنبه ۲۶ آبان، هشدار داد: بارش رگباری باران، برف در ارتفاعات، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما برای استان پیش‌بینی شده است.

هواشناسی نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، ریزش سنگ و رانش زمین هشدار داد و از مردم و مسافران خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، کوهنوردی و طبیعت‌گردی در مناطق پرخطر خودداری کنند.

هم اینک در بیشتر نقاط مازندران به ویژه خطه غربی استان شاهد باران شدید هستیم.