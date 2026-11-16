حجت‌الاسلام پورذهبی سه ویژگی درس‌خواندن، پایبندی به مکتب و میهن و تهذیب نفس را از مهم‌ترین خصوصیات شهدای دانشجو دانست و تأکید کرد دانشجویان امروز نیز باید این ویژگی‌ها را در زندگی خود تقویت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر امروز در اجلاس شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در سنندج، با گرامیداشت یاد شهدای دانشگاه آزاد اسلامی، بهویژه شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی و شهید غلامرضا بامدی، اظهار کرد: وقتی به زندگی شهدای دانشجو نگاه میکنیم، سه ویژگی برجسته در میان آنان قابل مشاهده است که میتواند برای دانشجویان امروز الگو باشد.

وی با اشاره به نخستین ویژگی این شهدا افزود: شهدای دانشجو اهل درس و تلاش علمی بودند و دانشجوی امروز نیز باید در کنار سایر مسئولیتها، تحصیل و پیشرفت علمی را در اولویت قرار دهد.

نماینده ولیفقیه در استان کردستان با یادآوری زندگی شهید عبدالله گلشن گفت: این شهید در دانشگاه امیرکبیر تحصیل میکرد و سپس به تحصیلات حوزوی روی آورد و سرانجام در عملیات خیبر به شهادت رسید. زندگی چنین افرادی نشان میدهد که علمآموزی و معنویت میتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

پورذهبی تعهد به مکتب و کشور را دومین ویژگی شهدای دانشجو برشمرد و بیان کرد: این افراد به باورهای دینی خود پایبند بودند و علاقه به میهن و اعتقاداتشان سبب میشد در شرایط حساس از کشور دفاع کنند.

وی با اشاره به خاطرهای از روزهای دفاع مقدس در خرمشهر گفت: در سال ۱۳۶۱ با ماجرای جوانی آشنا شدم که با وجود تحصیل در انگلستان، پس از آغاز جنگ تحمیلی و شرایط حساس کشور، برای دفاع از میهن به ایران بازگشته بود. چنین انتخابهایی نشاندهنده عمق تعهد به وطن و مکتب است.

نماینده ولیفقیه در استان کردستان سومین ویژگی شهدای دانشجو را خودسازی و تهذیب نفس عنوان کرد و افزود: این شهدا افرادی مؤمن، متدین و اخلاقمدار بودند و عبادت، تلاش در عرصه علم و حضور در میدان دفاع را در مسیر رشد معنوی خود قرار داده بودند.

پورذهبی با اشاره به شهید غلامرضا بامدی که در جریان فتنه سال ۱۴۰۱ به شهادت رسید، گفت: چنین شهیدانی نمونههایی از ایمان، اخلاق و پایبندی به ارزشها هستند و باید ابعاد شخصیتی آنان برای نسل جوان تبیین شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همه افراد جامعه، بهویژه دانشجویان، با الگوگیری از شهدای دانشجو در مسیر علمآموزی، تعهد و خودسازی حرکت کنند.

شهدای دانشجو الگوی پیوند علم و مسئولیت‌پذیری هستند

کیوان شافعی در ادامه اجلاسیه شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، اظهار کرد: شهدای دانشجو جوانانی بودند که با وجود برخورداری از استعدادهای ارزشمند و برخورداری از آینده‌ای روشن، جان خود را در مسیر دفاع از ارزش‌ها فدا کردند.

وی با بیان اینکه نام شهدا فراتر از زمان و جایگاه‌های دنیوی در تاریخ ماندگار می‌شود، افزود: شهادت تنها پایان زندگی جسمانی نیست، بلکه نقطه اوج ایمان، آزادگی و مسئولیت‌پذیری انسان در برابر آرمان‌هایی است که برای آن‌ها ارزش قائل است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران گفت: خداوند در قرآن کریم شهدا را مرده نمی‌داند، بلکه آنان را زنده و برخوردار از روزی الهی معرفی می‌کند؛ حقیقتی که نشان می‌دهد گاهی انسان با رفتن خود ماندگارتر می‌شود.

شافعی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ادامه داد: دانشگاه در کنار مأموریت علمی و تربیت نیروی متخصص، مسئولیت مهمی در پرورش انسان‌هایی دارد که دانش را در کنار اخلاق، تخصص را همراه با تعهد و مسئولیت اجتماعی را در کنار پیشرفت فردی دنبال کنند.

وی بیان کرد: اگرچه هیچ اقدامی نمی‌تواند داغ فراق شهدا را برای خانواده‌های آنان جبران کند، اما می‌توان با شناخت ارزش‌های آنان و حرکت در مسیر اعتلای جامعه، حرمت نام و راهشان را حفظ کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان در پایان با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، استادان و دانشجویان حاضر در اجلاس، برای شهدای استان و کشور علو درجات و برای بازماندگان آنان صبر و سلامتی آرزو کرد.

برچسب ها: شهدا ، شهدا دانشجو ، کردستان ، دانشگاه آزاد
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