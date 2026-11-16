باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه‌های یک و سه سیما با انتشار جدول پخش مجموعه‌های تلویزیونی، زمان نمایش و بازپخش سریال‌های خود را اعلام کردند. بر این اساس، تعدادی از مجموعه‌های نمایشی در روز‌های زوج، فرد و جمعه روی آنتن می‌روند.

در جدول پخش شبکه سه سیما، مجموعه «مرد سه‌هزار چهره» جمعه‌ها پخش می‌شود. همچنین سریال‌های دیوار دفاعی در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه و «نسخه آزمایشی» در روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه روی آنتن می‌روند.

پخش سریال‌های شبکه سه ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و بازپخش آنها روز بعد در ساعت‌های ۱۰ و ۱۶:۱۵ خواهد بود.

در شبکه یک سیما نیز مجموعه «کارآگاه علوی» جمعه‌ها، «امیدوارها» در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه و فصل دوم «روشنایی شب» در روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه پخش می‌شوند.

سریال‌های شبکه یک ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن می‌روند و بازپخش آنها روز بعد در ساعت‌های ۰۱:۳۰و ۱۵:۱۵ خواهد بود.

این برنامه با هدف تنظیم جدول پخش مجموعه‌های نمایشی و فراهم کردن امکان تماشای سریال‌ها در روز‌ها و ساعت‌های مشخص برای مخاطبان اعلام شده است.

منبع: رسانه ملی