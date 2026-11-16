باشگاه خبرنگاران جوان - میثم لک‌ زایی گفت: در قالب این تفاهم‌نامه خیر نیک‌اندیش با تعهد ۲۵ میلیارد تومان در تکمیل این فضای آموزشی با زیربنای ۲ هزار و ۳۷ مترمربع مشارکت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای سرانه فضاهای تحصیلی و گسترش مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی در نهضت مدرسه‌سازی، تفاهم‌نامه تکمیل یک مدرسه ۱۲ کلاسه در ناحیه ۲ زاهدان با مشارکت گروه جهادی آل‌یاسین منعقد شد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه به نمایندگی آقای حسین کیقبادی و با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به امضا رسیده که بر اساس آن گروه جهادی آل‌یاسین مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه آموزشی تعهد کرده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به مشخصات فنی این پروژه بیان کرد: این فضای آموزشی با زیربنای مجموع ۲ هزار و ۳۷ مترمربع شامل ساختمان آموزشی، سرویس‌های بهداشتی، فضای سرایداری و آبخوری است که تکمیل آن نقش مؤثری در توسعه ظرفیت آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان در ناحیه ۲ زاهدان خواهد داشت.

لک‌زایی با تأکید بر اهمیت مشارکت گروه‌های جهادی و خیران در توسعه فضاهای آموزشی تصریح کرد: همراهی مجموعه‌های مردمی، خیران و گروه‌های جهادی در کنار ظرفیت‌های اجرایی دولت از مؤلفه‌های مهم شتاب‌بخشی به روند مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی است و مشارکت ارزشمند گروه جهادی آل‌یاسین در این پروژه نمونه‌ای از نقش‌آفرینی مؤثر مردم در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل نوسازی مدارس استان با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و خیران روند توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی را با هدف فراهم‌سازی محیطی ایمن، استاندارد و مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان دنبال می‌کند.

نوسازی و تجهیز مدارس استان