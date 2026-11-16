باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - گشت مشترک نظارتی برای بررسی کیفیت و اصالت مصنوعات طلا در واحد‌های صنفی چهارمحال‌وبختیاری آغاز شد.

سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد استان گفت: این گشت‌ها با همکاری اداره‌کل استاندارد، صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف در شهرستان‌های استان در حال اجراست.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، علاوه بر بررسی رعایت ضوابط استاندارد در واحد‌های صنفی، نمونه‌هایی از مصنوعات طلای عرضه‌شده برای تعیین عیار و انجام آزمون‌های تخصصی به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

همت‌زاده تأکید کرد: هدف از این اقدام، اطمینان از انطباق عیار واقعی طلا با عیار اعلام‌شده، جلوگیری از عرضه مصنوعات غیراستاندارد و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و با واحد‌های متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان نیز بر تداوم بازرسی‌های مشترک با هدف ارتقای کیفیت و نظارت بر بازار مصنوعات طلا تأکید کرد.