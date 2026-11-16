وجود ۷ واحد فعال پرورش شترمرغ با ظرفیت ۳ هزار قطعه در استان، ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید گوشت، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد دامپروری منطقه فراهم کرده است‌

باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش سرگزی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان  گفت: ظرفیتی که تحقق کامل آن، در کنار مدیریت اصولی پرورش، به نظارت مستمر بهداشتی و تکمیل زیرساخت‌های فرآوری و عرضه نیاز دارد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: شترمرغ به‌عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند در حوزه پرورش طیور، به دلیل جثه بزرگ، بازده مناسب تولید گوشت و قابلیت سازگاری با شرایط اقلیمی گرم و خشک، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه پرورش در مناطق مستعد برخوردار است. گوشت شترمرغ نیز به دلیل ویژگی‌هایی مانند چربی نسبتاً پایین و پروتئین مناسب، می‌تواند جایگاه مطلوبی در سبد محصولات پروتئینی داشته باشد.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های این پرنده، برخورداری از توان سازگاری و مقاومت نسبی در برابر برخی عوامل بیماری‌زا و شرایط محیطی است؛ با این حال، این ویژگی به معنای مصونیت کامل از بیماری‌ها نیست و رعایت اصول بهداشتی، امنیت زیستی، مدیریت تغذیه و پایش مستمر سلامت گله همچنان ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

سرگزی خاطر نشان کرد: در همین راستا، اداره کل دامپزشکی استان با انجام نظارت‌های بهداشتی و مراقبت‌های مستمر، وضعیت سلامت واحدهای فعال پرورش شترمرغ را در چارچوب ضوابط و مقررات دامپزشکی پیگیری می‌کند. کنترل وضعیت بهداشتی جایگاه‌های پرورش، بررسی شرایط نگهداری و تغذیه، پایش و مراقبت بیماری‌ها، رعایت اصول ضدعفونی و امنیت زیستی، مدیریت بهداشتی تلفات و کنترل جابه‌جایی و حمل‌ونقل پرندگان از جمله محورهای مهم این نظارت‌هاست.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تاکید کرد: نظارت دامپزشکی تنها به مرحله پرورش محدود نمی‌شود؛ بلکه سلامت محصول در مراحل بعدی زنجیره تولید، از حمل بهداشتی پرندگان تا کشتار، بازرسی لاشه و احشاء، نگهداری و عرضه فرآورده خام دامی نیز باید مطابق ضوابط و مقررات بهداشتی تضمین شود. انجام بازرسی‌های بهداشتی پیش از کشتار و پس از آن توسط مسئولان و بازرسان دامپزشکی، نقش مهمی در شناسایی موارد غیرقابل مصرف و جلوگیری از ورود فرآورده‌های ناسالم به چرخه مصرف انسانی دارد.

وی گفت: در ادامه مسیر توسعه این صنعت، در حال حاضر یک واحد کشتارگاه اختصاصی طیور در شهرستان هامون در مرحله تأسیس قرار دارد که با تکمیل و بهره‌برداری از آن، زمینه تقویت زیرساخت‌های کشتار و فرآوری بهداشتی، کاهش وابستگی به ظرفیت‌های خارج از منطقه و تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید فراهم خواهد شد. 

سرگزی افزود: توسعه پرورش شترمرغ در استان زمانی می‌تواند به یک ظرفیت اقتصادی پایدار تبدیل شود که تولید، مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل، کشتار و عرضه محصول در قالب زنجیره‌ای منسجم و با نظارت دستگاههای متولی دنبال شود. دامپزشکی نیز با ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی خود، در صیانت از سرمایه تولیدکنندگان، ارتقای سلامت فرآورده‌های خام دامی و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان نقش‌آفرینی می‌کند.

دامپزشکی استان 

برچسب ها: نظارت بهداشتی ، دامپزشکی
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