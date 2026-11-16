باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر قطع غیرمجاز درختان جنگلی در بخش ثمرین شهرستان اردبیل، مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان با همکاری پاسگاه هیر و نیرو‌های اداره‌کل، پس از سه شبانه‌روز رصد و پایش مستمر، محل وقوع تخلف را شناسایی کردند.

او افزود: با حضور به‌موقع مأموران در محل، عاملان قطع درختان از صحنه متواری شدند، اما چوب‌آلات جنگلی کشف و ضبط و به اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به شناسایی عاملان این تخلف تصریح کرد: پرونده متخلفان با استناد به مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به‌منظور معرفی به مرجع قضایی در دست تنظیم است و اقدامات قانونی در این خصوص انجام خواهد شد.هدایت با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت منابع طبیعی در برخورد با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان، تخریب و تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند و در حفاظت سرمایه‌های طبیعی استان مشارکت فعال داشته باشند.

منبع: منابع طبیعی